Potenza, in provincia un evento speciale: bambini e adulti si sono riuniti all’aperto per leggere insieme. Ecco le foto

“Sabato 15 Novembre, presso la cartolibreria “Il Ciclopino” di Domenica Albini a Sarconi, gemellata con il nostro Istituto Comprensivo, si è svolto un evento speciale all’insegna della gioia e della condivisione, sotto il caldo sole di una giornata serena”.

Così racconta l’I.C. Leonardo De Lorenzo di Viggiano:

“Bambini e adulti si sono riuniti all’aperto per partecipare alla lettura condivisa del libro “Perla la cagnolina magica”, un racconto capace di incantare e avvicinare i piccoli al piacere della lettura.

La voce narrante delle insegnanti della scuola dell’infanzia “Rosa Colombo” del plesso di San Salvatore ha guidato i presenti in un viaggio di magia e stupore, mentre i bambini ascoltavano con occhi curiosi e cuori attenti.

Al termine della lettura, i più piccoli hanno avuto l’opportunità di esplorare e riconoscere le proprie emozioni utilizzando la Ruota delle Emozioni dei Libri: un momento educativo e divertente che ha permesso loro di esprimere ciò che la storia aveva trasmesso.

Tra colori, parole e sentimenti, l’iniziativa ha confermato messaggi semplici e potenti: “Leggere è una festa che non finisce mai e ogni libro può essere una festa di emozioni!”.

L’evento si è trasformato in una piccola celebrazione della lettura come ponte tra generazioni, occasione di incontro e porta spalancata sull’immaginazione.

Un’esperienza che ha unito famiglie, stimolato la creatività e fatto brillare l’entusiasmo dei bambini, rafforzando ancora una volta l’importanza di leggere insieme.

Un appuntamento da ricordare e… da ripetere!”.

Ecco le foto.