Su Potenza ultimi sprazzi di sole, poi che tempo ci attende? Ecco le previsioni aggiornate

Seguirà un nuovo peggioramento del quadro meteorologico a partire dal 17 novembre per effetto dell’avamposto di una nuova perturbazione; si assisterà dapprima ad un cospicuo aumento della copertura nuvolosa nella giornata di lunedì, e conseguenti piogge nei giorni successivi.
Temperature in calo e ventilazione in aumento in prevalenza dai quadranti occidentali.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 17 Novembre avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 11°C.
Invece, Martedì 18 Novembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 10°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e di dopodomani.