Potenza, incidente mortale in provincia: questo l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Lauria, alle ore 8:00 circa di questa mattina, sono intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto sulla SS 585 “Fondo Valle del Noce”, al km 23+300, nel territorio del comune di Rivello.
Per cause in corso di accertamento sono rimaste coinvolte tre autovetture e un furgone, per un totale di quattro persone interessate dall’impatto.
La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli.
La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.
Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, l’eliambulanza, i Carabinieri e personale Anas.