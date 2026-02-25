Ruoti a Casa Sanremo con il suo abito tradizionale: i dettagli

Il Comune di Ruoti è orgoglioso di annunciare la propria partecipazione a Casa Sanremo, il prestigioso hospitality village del Festival della Canzone Italiana, quest’anno con uno spazio espositivo dedicato.

L’abito tradizionale ruotese arriva sulla Riviera Ligure come ambasciatore di una terra straordinaria: ogni colore, ogni ricamo, ogni filo racconta secoli di storia, identità e appartenenza.

Un patrimonio che non si esibisce soltanto — si vive e si tramanda.

Come fa sapere l’amministrazione:

“La presenza ruotese sul palcoscenico più famoso d’Italia rientra nel progetto RADICI — Festival dei suoni, delle danze e dell’abito tradizionale ruotese, riconosciuto come patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata.

Un riconoscimento che celebra l’autenticità e la ricchezza di una tradizione viva e custodita con amore dalla nostra comunità.

Oggi il sindaco Avv. Franco Gentilesca sarà ospite di Italia in Vetrina alle ore 12:00, intervistato dalla giornalista Grazia Serra.

Un’occasione unica per raccontare al pubblico nazionale la bellezza e la storia del nostro territorio!

Ruoti non è solo un paese: è una radice profonda, e oggi la portiamo nel cuore dell’Italia!”.