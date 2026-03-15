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Potenza, incidente stradale in provincia: sul posto ambulanza del 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine

15 Marzo 2026

Incidente stradale sulla Strada statale 598 di Fondo Valle d’Agri.

Due auto sono rimaste coinvolte nell’impatto.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

Presenti anche i sanitari del 118.