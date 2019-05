Potenza, la Federconsumatori lancia il “Servizio Trasparenza” per ottenere questi rimborsi: ecco i dettagli

Federconsumatori lancia la Campagna “SERVIZIO TRASPARENZA”, per consentire ai cittadini di ottenere i dovuti rimborsi in caso di problematiche legate sia alla cessione del quinto dello stipendio/pensione, sia al ricorso a prestiti al consumo con banche e società finanziarie.

Come fa sapere in una nota:

“Metteremo a disposizione dei cittadini un servizio per evidenziare eventuali abusi o anomalie contrattuali.

Se si dovessero rintracciare delle anomalie nei contratti, i cittadini potrebbero recuperare somme significative (fino al 30% sul totale del finanziamento), che sono state loro sottratte impropriamente.

La platea di cittadini interessati è vastissima: potranno richiedere la verifica tutti coloro che hanno dei contratti in corso e tutti i cittadini che hanno stipulato contratti negli ultimi 10 anni.

Anche chi si ricorda di aver stipulato un contratto di finanziamento o per la cessione del quinto dello stipendio/ della pensione ma non è più in possesso della relativa documentazione può richiedere la verifica… a reperire il contratto ci pensiamo noi!

La verifica delle posizioni che consentono il recupero di somme non dovute sarà effettuato da un avanzato software dedicato al calcolo dei costi complessivi praticati”.

Tutti i cittadini che vogliono aderire alla Campagna Servizio Trasparenza possono rivolgersi presso gli sportelli della Federconsumatori, che sono a disposizione per ogni chiarimento e assistenza.