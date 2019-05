Catania – Potenza: ecco il risultato della partita

Adrenalina a mille questa sera per il match che ha visto impegnata la squadra del Potenza a Catania nella gara di ritorno per la Fase Playoff di Serie C.

Dopo il pareggio ottenuto al Viviani Domenica 19 Maggio questa sera alle ore 20:30 si è giocato nello stadio “Angelo Massimino” di Catania.

Erano circa 400 i tifosi del Potenza che sono potuti entrare nello stadio a partire dalle ore 18:45.

Purtroppo dopo un iniziale vantaggio dei nostri leoni al 13esimo del primo tempo (gol di Facundo Lescano) è arrivato il pareggio del Catania al 78esimo.

Dopo diversi minuti di recupero il risultato non è cambiato e purtroppo, a causa di questo pareggio, andrà avanti nei Playoff il Catania.

Anche se il sogno verso la serie B finisce qui (per ora) i nostri Leoni ci riproveranno di sicuro l’anno prossimo.

Forza Potenza, “ovunque andrai saremo insieme a te!”.