Potenza, la sede del Comune si illumina di viola: ecco l’iniziativa

In occasione della Giornata mondiale del Neonato Pretermine, che si celebra ogni anno il 17 novembre, il Comune di Potenza aderisce alla campagna nazionale promossa dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) e da Vivere ODV ETS, illuminando di viola il Palazzo di Città, colore simbolo dell’iniziativa.

La partecipazione del Comune segue anche la richiesta formale pervenuta da SIN e Vivere ETS, che invitano le Amministrazioni d’Italia a sostenere la Giornata attraverso l’illuminazione di un edificio o monumento rappresentativo. L’iniziativa si accompagna alla diffusione del kit viola per i neonati prematuri, messo a disposizione dalle due organizzazioni, per promuovere la sensibilizzazione nazionale.

Il claim scelto per il 2025: “Garantire ai neonati prematuri il miglior inizio possibile per un futuro in salute”, richiama un impegno che deve essere costante: tutelare i diritti dei bambini nati prima del tempo e delle loro famiglie, assicurando loro cure di qualità, personalizzate e uguali per ogni neonato, in Italia e nel mondo.

La Giornata, giunta alla sua diciassettesima edizione, accende i riflettori su una realtà che richiede attenzione e consapevolezza.

Ogni anno, infatti, un bambino su 10 nasce prematuro: nel mondo sono oltre 13,4 milioni, mentre in Italia si registrano circa 25.000 nati pretermine.

Si tratta di neonati estremamente fragili, che non hanno ancora completato la maturazione degli organi e necessitano di cure specialistiche nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale (TIN), con tecnologie avanzate e personale altamente formato. Fondamentale è anche la presenza attiva dei genitori, parte integrante del percorso di cura.

“In questa giornata così significativa – dichiara l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Potenza, Angela Lavalle – ringrazio convintamente le associazioni dei genitori e tutti gli operatori delle Terapie Intensive Neonatali per la qualità straordinaria delle cure e per la vicinanza costante alle famiglie che vivono momenti di grande fragilità.

Illuminare di viola il Palazzo di Città è un gesto simbolico ma importante, che testimonia l’impegno della nostra comunità nel sostenere i diritti dei nati prematuri e nel promuovere percorsi di cura sempre più umani, integrati e inclusivi”.