A Potenza il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni

Il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, sarà al Grande Albergo di Potenza il 19 novembre alle 18:00 per un incontro pubblico dedicato ai temi della sicurezza, della tutela del territorio e del rafforzamento della presenza dello Stato nelle comunità locali.

Nel corso dell’evento si discuterà dei principali interventi del Governo nazionale in materia di sicurezza urbana, prevenzione dei reati e contrasto alla criminalità diffusa con un focus sugli effetti del nuovo decreto sicurezza che introduce misure più incisive a tutela dei cittadini e delle forze dell’ordine.

Interverranno il commissario regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier e vicepresidente della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, i consiglieri regionali della Lega Francesco Fanelli e Domenico Tataranno, i segretari provinciali della Lega di Potenza e Matera, Stefania Polese e Vincenzo Zito, il segretario cittadino della Lega e consigliere comunale di Potenza, Alfonso Nardella, il responsabile regionale della Lega degli Enti locali, Gianmarco Blasi, e il segretario regionale Lega Giovani, Giovanni Russo.

“La sicurezza è – sostiene Pepe – uno dei fondamenti dello Stato e condizione necessaria per la vita delle nostre comunità. In Basilicata, come in tutta Italia, le Forze dell’Ordine rappresentano la presenza più concreta dello Stato sul territorio. Donne e uomini operano con competenza, sacrificio e senso del dovere, spesso in contesti complessi e con carichi di responsabilità che meritano il massimo sostegno delle istituzioni.

Come commissario regionale della Lega, ritengo prioritario rafforzare questa alleanza tra istituzioni e operatori della sicurezza, affinché possano disporre dei dispositivi utili per tutelare i cittadini e assicurare ordine pubblico.

Il nuovo decreto sicurezza si inserisce in questa prospettiva, garantisce strumenti più adeguati, assicura maggiori tutele a chi serve lo Stato e consolida un modello di protezione che non riguarda solo la repressione dei reati, ma la difesa della convivenza civile, della legalità e della stabilità delle nostre comunità.

La sicurezza – conclude Pepe – non è un tema astratto, è libertà, rispetto delle regole e fiducia nel futuro. E noi saremo sempre al fianco di chi serve lo Stato.”

L’incontro rappresenta un momento di confronto di particolare rilievo tra Governo, Regione e cittadini lucani, orientato a rafforzare un modello di sicurezza partecipata e una collaborazione istituzionale stabile.

È un’occasione per riaffermare il ruolo dello Stato sul territorio e per consolidare quel patto di fiducia che unisce istituzioni e comunità nella tutela del bene comune.