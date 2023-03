Potenza: l’assessore Latronico fa visita all’Arlab. I dettagli dell’incontro

L’assessore regionale all’Ambiente, Cosimo Latronico, si è recato stamane presso la sede centrale Arpab di Potenza.

Nell’occasione l’assessore ha colto l’occasione per visitare gli uffici e i laboratori agenziali, facendo il punto con i dipendenti sullo stato dell’Agenzia e sulle azioni da mettere in campo per potenziarne le attività.

Ne è scaturita una discussione molto utile e importante sui temi dell’ambiente, del territorio e dell’organizzazione interna dell’Agenzia.

Ha commentato Latronico:

“L’Arpab svolge un ruolo essenziale per l’intera comunità lucana essendo custode del controllo di tutte le matrici ambientali acqua, aria e terra.

Occorre un lavoro di squadra e la concorde volontà di proseguire in un percorso unico che coinvolga capillarmente le professionalità di tutti i lavoratori.

La Regione, dal canto suo, fermo restando la completa autonomia dell’Arpab, offre e offrirà il massimo supporto al fine di consentire all’Agenzia la realizzazione degli ambiziosi obiettivi contenuti negli svariati e recenti progetti e portare così avanti le azioni di monitoraggio nei punti più significativi della nostra regione.

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 39 del 26.gennaio 2023, abbiamo approvato il Regolamento di organizzazione, strutturazione amministrativa e tecnica dell’ Arpab così da consentire all’Agenzia di agire a pieno titolo.

Seguiamo, inoltre, con particolare attenzione le vicende relative al Progetto Masterplan al fine di favorire il potenziamento e il rafforzamento del sistema di controllo e protezione dell’ambiente, e sottolineo l’importanza del progetto Lucani Ambiente e Salute (LucAS) promosso dalla Regione Basilicata che ha l’obiettivo di correlare i potenziali rischi ambientali con la salute delle popolazioni residenti nelle aree di maggiore rischio presenti sul territorio lucano con la presenza di istituzioni di ricerca quali Crob, Cnr, Unibas, Università’ ‘Federico II di Napoli’, Campus Biomedico, Associazione nazionale di Epidemiologia e prevenzione e con l’Arpab che ricopre un ruolo primario e strategico nel gruppo della ricerca essendo il soggetto responsabile tecnico scientifico del progetto nell’ambito della governance scientifica.

Il prossimo step dovrà essere l’accreditamento dei laboratori agenziali così da allinearsi ai migliori standard qualitativi nazionali, rinnovando la totale disponibilità del governo regionale relativamente alle attività e al futuro dell’Agenzia nonché al suo potenziamento in termini di risorse umane e tecnologiche, nell’interesse esclusivo di tutti i lucani”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)