Potenza, l’associazione Medinlucania pronta a premiare in provincia i ciclisti lucani Domenico Pozzovivo, Alessandro Verre e altre personalità. Ecco tutti i nomi

Nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta questa mattina a Potenza, l’associazione Medinlucania ha presentato il programma della cerimonia di conferimento e consegna dei Premi EuroMed 2025.

L’evento, hanno spiegato Dino Nicolia e Federico Valicenti, presidente e vice presidente dell’associazione, e Marco Zipparri, sindaco di Marsicovetere che patrocina la manifestazione, si svolgerà Venerdì 12 Settembre prossimo a Villa d’Agri, in piazza Zecchettin.

La serata, è stato specificato, sarà caratterizzata da vari e importanti momenti.

Inizierà alle ore 19:00, con la prestigiosa presentazione del libro “La Scelta” del giornalista e conduttore di Report (Rai 3) Sigfrido Ranucci.

Proseguirà, poi, dalle ore 20:00, con la cerimonia di conferimento dei premi.

Complessivamente verranno conferiti 16 premi per 14 categorie diverse.

La designazione dei premi è avvenuta in due fasi: 12 premi sono stati attribuiti dalla Presidenza e dallo Staff operativo e organizzativo di Medinlucania.

Altri 4 premi, relativi alle sezioni Letteratura e Arte, sono stati assegnati da una Giuria di personalità lucane e attraverso un voto on line certificato che è stato espresso sui canali web di Medinlucania.

Oltre ai premi, sono state attribuiti anche 5 Menzioni e Riconoscimenti Speciali.

Hanno detto Nicolia e Valicenti durante la conferenza stampa:

“I nomi dei premiati sono stati selezionati nei diversi ambiti della società lucana, attraverso il riconoscimento di personalità, artisti, professionisti, associazioni, aziende o enti che abbiano dato un contributo significativo alla comunità e si siano distinti per l’eccellenza, il talento e l’impegno dimostrato e per la valorizzazione del territorio regionale.

Il sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri ha detto di “essere onorato di ospitare l’evento e che il Premio EuroMed di Medinlucania, organizzato sapientemente dal presidente Dino Nicolia, rappresenta un’occasione di notevole importanza per Villa d’Agri, Marsicovetere e per l’intera Val d’Agri, e si configura come iniziativa di grande spessore culturale, anche ai fini della promozione e del conseguente sviluppo turistico riconducibili ad attività di animazione territoriale”.

La prima edizione del Premio EuroMed 2025 – hanno sottolineato i dirigenti di Medinlucania – si inserisce nel nuovo ampio programma di attività di Medinlucania che si appresta a diventare un grande ecosistema digitale e culturale e una grande Hub Community, punto di riferimento dinamico per chi vuole comprendere, raccontare e contribuire a trasformare il Sud Italia e l’area mediterranea.

Accanto a questo, Medinlucania sta programmando un’agenda fitta di iniziative ed eventi diffusi nel Sud, in Italia, in Europa e nel Mediterraneo.

In particolare, la creazione del Portale web MEDin, la Schola Med di formazione politica, lo sviluppo delle attività di Cibosofia, dirette da Federico Valicenti attraverso un’Accademia e delle cene cibosofiche itineranti. Oltre, ad eventi per l’arte e la letteratura.

Il tutto – hanno concluso Nicolia e Valicenti – nell’ambito di location d’eccellenza in varie città italiane e del Mediterraneo, e attraverso un network di collaborazioni esclusive con enti pubblici, aziende, istituzioni e associazioni”.

A seguire i nomi e i profili di tutti i premiati.

Il Premio EuroMed Italia è stato conferito a Sigfrido Ranucci, eccellente e rigoroso giornalista e conduttore del programma “Report” su Rai 3.

Ranucci, con la sua carriera, che abbraccia oltre tre decenni, ha dimostrato un’incredibile dedizione alla professione e ha valorizzato il giornalismo d’inchiesta portando alla luce temi di rilevanza sociale e politica con un approccio scrupoloso e imparziale.

Il premio EuroMed a Sigfrido Ranucci è un tributo al suo coraggio nel difendere la libertà di stampa e nel promuovere i valori della democrazia in un’epoca in cui il giornalismo indipendente affronta sfide senza precedenti.

Il Premio EuroMed Cinema e teatro è stato assegnato a Antonio Petrocelli, affermato e brillante attore di origine lucana nato a Montalbano Jonico.

Petrocelli è uno dei volti più amati del cinema italiano.

Ha partecipato come attore a oltre cinquanta produzioni cinematografiche, lavorando con registi di fama internazionale come Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Paolo Sorrentino.

Il Premio EuroMed Musica è stato assegnato a Paola Francesca Natale e a Manuel Tataranno.

Paola Francesca Natale, soprano, originaria di Valsinni, ha conquistato il palcoscenico internazionale nel mondo dell’opera.

Ha studiato con illustri Maestri e ha collaborato con alcuni dei più rinomati direttori d’orchestra e registi del mondo.

Manuel Tataranno, artista eclettico e visionario di Bernalda, fondatore e frontman dei Krikka Reggae, utilizza il linguaggio musicale come potente mezzo di comunicazione e di riflessione su tematiche attuali e sull’impegno sociale e culturale nel contesto lucano.

Il Premio EuroMed Letteratura, assegnato dal web, è stato conferito a Vincenzo Abate, in arte Vabax.

Giovanissimo scrittore di talento, esprime una profonda sensibilità sui temi sociali e sul futuro delle nuove generazioni.

Lo stile narrativo unico e coinvolgente di Vincenzo Abate non solo intrattiene, ma invita alla riflessione su questioni rilevanti della società e sulle sfide dei giovani.

Il Premio EuroMed Letteratura, conferito dalla giuria qualificata, è stato assegnato a Giampiero D’Ecclesiis.

Uno scrittore straordinario e versatile, noto particolarmente per il suo contributo al genere giallo.

La sua scrittura cattura l’attenzione dei lettori con trame intriganti e ben costruite e riflette anche un profondo legame con la sua terra lucana.

D’Ecclesiis è un narratore capace di fondere abilmente elementi di suspense con tematiche sociali.

Il Premio EuroMed Arte, assegnato dal web, è stato conferito a Liliana Romanella, in arte “LiliA’rt”.

La sua dedizione e il suo approccio all’arte del wire tree bonsai la pongono tra i migliori artisti del settore ed esprimono un forte legame con la Basilicata.

Liliana Romanella rappresenta un ponte tra tradizione e modernità che trasforma una forma d’arte in un’espressione unica e contemporanea.

Il Premio EuroMed Arte, conferito dalla giuria qualificata, è stato assegnato al pittore Filippo De Marinis.

Le sue opere riflettono una profonda connessione con il territorio, in particolare con la sua terra natia, Roccanova, e quella adottiva di Sant’Arcangelo.

De Marinis si distingue per la sua abilità tecnica e per la sua capacità di evocare emozioni attraverso i colori e le forme paesaggistiche e culturali lucane.

Il Premio EuroMed Economia è stato assegnato a Teresa Fiordelisi Presidente di Bcc Basilicata e Vice presidente vicaria della Banca Iccrea.

Originaria di Laurenzana, Teresa Fiordelisi rappresenta uno dei più fulgidi esempi dell’affermazione delle donne nel mondo finanziario ed economico nazionale ed internazionale ed è una figura di grande rilievo nel settore bancario e del credito cooperativo.

Il Premio EuroMed Politica e Amministrazione è stato assegnato a Marco Zippari, sindaco di Marsicovetere.

Zippari viene premiato per il suo intenso e lungimirante lavoro contro lo spopolamento.

In un contesto regionale che vede un allarmante calo demografico, Marsicovetere (PZ) emerge come un caso virtuoso di resilienza, dove è stata invertita la rotta attraverso politiche e strategie innovative.

Il Premio EuroMed Giornalismo è stato assegnato a Sissi Ruggi, prima donna eletta presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata.

L’elezione di Ruggi testimonia un cambiamento positivo nella rappresentanza delle donne in posizioni di leadership.

Nel suo ruolo di presidente dell’Ordine, Ruggi sta dimostrando un fermo impegno per la promozione della qualità e dell’etica giornalistica al servizio dei cittadini.

Il Premio EuroMed Scuola è stato assegnato a Adelaide Iula Perilli, Dirigente Scolastico presso l’Ambasciata d’Italia a Bruxelles.

Originaria di Marsicovetere, la Perilli ha ricoperto ruoli di grande responsabilità e prestigio, in Italia e all’estero.

La sua esperienza come tecnico ricercatore/docente e la sua formazione multidisciplinare, hanno contribuito a costruire ponti tra diverse culture e sistemi educativi europei.

Il Premio EuroMed Sport è stato assegnato a Domenico Pozzovivo e ad Alessandro Verre, due ciclisti professionisti lucani.

Pozzovivo si è distinto per i suoi straordinari piazzamenti al Giro d’Italia e per altre importanti competizioni internazionali che lo presentano come esempio di professionalità, sacrificio e determinazione.

Valori che risuonano nel mondo dello sport e che da anni gli conferiscono il ruolo di sportivo e lucano illustre.

Alessandro Verre è un professionista emergente affermatosi al secondo posto nella tappa epica “cima Coppi”, del Giro d’Italia di quest’anno.

La consacrazione di Alessandro è il risultato di anni di duro lavoro, passione e dedizione, che testimoniano i suoi successi come sportivo e come lucano.

Il Premio EuroMed Oste Lucano è stato conferito a Gianfranco Avantaggiato, talentuoso chef originario di Bernalda che ha saputo portare la tradizione della cucina lucana in Belgio, attraverso il suo ristorante Crusco7.

Avantaggiato ha innovato i piatti lucani con tecniche moderne e presentazioni artistiche e ha creato un ponte tra la Basilicata e il Belgio, promuovendo la diffusione della cultura italiana all’estero.

Infine, ci sarà il conferimento del Premio Speciale EuroMed Internazionale al grande, unico e straordinario maestro Francis Ford Coppola.

Regista, sceneggiatore e produttore americano di origini lucane.

Menzioni Speciali e Riconoscimenti Speciali:

Il “Premio EuroMed 2025” ha conferito due Menzioni Speciali ad Emanuele Franculli e ad Armando Lostaglio.

All’Ingegner Emanuele Franculli per la sua profonda dedizione e professionalità come alto dirigente, Comandante e Vice Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco, a Potenza, a Matera e a livello nazionale.

Al giornalista e scrittore Armando Lostaglio per il suo straordinario contributo alla cultura e alla promozione del territorio lucano attraverso l’arte cinematografica in tutte le sue forme.

Il “Premio EuroMed 2025” ha conferito tre riconoscimenti speciali per lo straordinario impegno nella promozione e valorizzazione della ricca tradizione letteraria e artistica della Lucania.

I riconoscimenti sono stati assegnati a Dino De Angelis, a Michele Repole e ai Ragazzi della Cooperativa La Mimosa.