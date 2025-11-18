Potenza, lavori su questa strada in provincia: ecco l’avviso di Anas

Nuovo aggiornamento da parte di Anas per quanto riguarda la strada statale 18 “TIRRENA INFERIORE” sui lavori che si stanno effettuando tra Maratea e Sapri (SA):
“In esito alle operazioni di disgaggio in corso sul costone roccioso attiguo alla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Maratea, la chiusura al transito della tratta fino al confine regionale con Sapri (attiva per i lavori in orario diurno compreso tra le ore 8.30 e le ore 18.00) viene estesa alle 24 ore, fino al completamento di attività specifiche da parte dei rocciatori.
Allo stato attuale le condizioni meteorologiche avverse non consentono di effettuare in sicurezza tali lavorazioni, specie quelle in parete, e pertanto non è possibile, al momento, garantire il transito della circolazione nella tratta sottostante”.