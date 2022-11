Potenza: Libera Basilicata in campo in difesa della sanità lucana. Ecco i dettagli

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Libera Basilicata è scesa in piazza a Potenza, per partecipare al presidio in difesa della sanità lucana e, gridare:

“lo sdegno per un diritto costituzionale negato, in una terra che continua ad essere depredata da una rappresentazione politica decadente e deprimente.

Una ‘mala politica’ esercitata non come servizio al bene di tutti ma come attività per interessi di pochi; un sistema di potere che è diventato cultura.

Una logica clientelare come fosse una sorta di ammortizzatore sociale.

Per questo e per tanto altro era necessario esserci!

Grazie ai volontari di Libera Basilicata per esserci sempre”.

Ecco le foto.

