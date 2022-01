Potenza, mensa scolastica: “sforzo notevole per andare incontro alle esigenze delle famiglie realmente bisognose”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Segretario cittadino della Lega di Potenza, Alfonso Nardella:

“Un altro tassello fondamentale nel tessuto sociale della città di Potenza sta per arrivare.

L’amministrazione a marchio Guarente (lega) sta infatti per presentare in consiglio comunale la nuova rimodulazione delle fasce isee per il servizio di refezione scolastica.

Tra le rilevanti novità troviamo l’esenzione concessa a quanti anno un reddito inferiore a 7000 euro (in precedenza 5000) fino ad arrivare ad un tetto massimo di 18000 ( in precedenza 12000), fasce isee ferme al palo da svariati anni.

Questo è un chiaro segnale di quanto, il sindaco Guarente insieme a tutta la giunta, abbiano voluto compiere uno sforzo notevole per andare incontro alle esigenze delle famiglie realmente bisognose.

Concludo augurandomi, che tale sforzo, venga votato in consiglio all’unanimità trattandosi di un provvedimento di giustizia”.

