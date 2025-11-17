Potenza: mensa sospesa in queste Scuole. L’avviso

A causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica, il Comune di Potenza informa i cittadini:
“il servizio di refezione scolastica sarà sospeso domani, martedì 18 novembre, presso le seguenti scuole:
- I.C. F. TORRACA – L. LA VISTA – SCUOLA INFANZIA – VIA DELLE ACACIE;
- I.C. F. TORRACA – L. LA VISTA – SCUOLA INFANZIA – FRANCIOSO;
- I.C. F. TORRACA – L. LA VISTA – SCUOLA PRIMARIA – D. VIOLA; I.C. D. SAVIO – SCUOLA INFANZIA – U. MERCURIO (EX S.M. D. SAVIO);
- I.C. D. SAVIO – SCUOLA INFANZIA – EX S.M. D. SAVIO – VIA DI GIURA;
- I.C. D. SAVIO – SCUOLA PRIMARIA – U. MERCURIO (EX S.M. D. SAVIO)
MOTIVO: Lavori programmati sugli impianti elettrici in Via Perugia (centro di cottura).
ORARIO INTERRUZIONE: dalle 08:30 alle 16:00.
Ci scusiamo sinceramente per il disagio e per il breve preavviso, dovuto alla tardiva comunicazione dell’intervento”.