Potenza, modifiche alla circolazione in Corso Garibaldi: il centrodestra promuove una raccolta firme. Ecco le richieste

I consiglieri comunali del centrodestra di Potenza – appartenenti ai gruppi Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Fanelli Sindaco, Orgoglio Lucano e Gruppo Misto – intervengono con fermezza sulle gravi criticità emerse a seguito delle recenti modifiche alla viabilità cittadina, con particolare riferimento alla nuova organizzazione di Corso Garibaldi e delle aree limitrofe.

A farsi promotore dell’iniziativa istituzionale è il consigliere comunale Alfonso Nardella, esponente del gruppo consiliare Lega, che nei giorni scorsi ha formalmente interessato le autorità competenti affinché vengano effettuate verifiche puntuali sull’impatto che l’attuale assetto viario sta producendo in termini di sicurezza pubblica e tempestività dei soccorsi.

Dichiarano congiuntamente i consiglieri di centrodestra:

«La sicurezza dei cittadini non può essere subordinata a scelte sperimentali o ideologiche in materia di mobilità urbana.

Oggi registriamo congestionamenti strutturali, soprattutto nelle ore di punta, che stanno rendendo sempre più difficoltoso il transito dei mezzi di emergenza:

ambulanze, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine.

L’assenza di adeguate vie di fuga o percorsi alternativi realmente fluidi rappresenta un elemento di forte preoccupazione».

Il centrodestra sottolinea come la pianificazione della mobilità debba necessariamente avere come priorità assoluta la sicurezza e la funzionalità logistica dei soccorsi.

Per questo motivo è stata richiesta un’attenta valutazione tecnica volta a verificare la piena compatibilità dell’attuale configurazione viaria con le esigenze di protezione civile e sicurezza stradale.

Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai disagi che stanno coinvolgendo le famiglie, soprattutto in relazione al trasporto scolastico, con ricadute quotidiane sulla qualità della vita dei residenti e delle attività commerciali del centro.

Per queste ragioni, da questa mattina è ufficialmente partita la raccolta firme promossa dal centrodestra, con l’obiettivo di dare voce al malcontento crescente in città e chiedere correttivi immediati all’attuale assetto della viabilità.

Sarà possibile sottoscrivere la petizione presso le seguenti attività: Antica Caffetteria, Bar Quintana, Pizzeria del Vicolo, Coluzzi Moda, Bar Primavera, Bar Manhattan, Caffetteria Garibaldi, Centro per l’Udito.

Le firme raccolte saranno depositate presso le autorità competenti.

Conclude il consigliere Nardella a nome di tutti i gruppi di centrodestra:

«Non si tratta di una battaglia politica ma di una richiesta di buon senso e responsabilità amministrativa.

Chiediamo che si intervenga con correttivi concreti o, se necessario, con il ripristino di quelle direttrici che storicamente garantivano maggiore fluidità e sicurezza per tutti».