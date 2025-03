Potenza: nella Caserma dei Carabinieri esposte uniformi storiche. I dettagli

La storica Caserma dei Carabinieri “Orazio Petruccelli” veste l’abito delle grandi occasioni nella prima delle due Giornate FAI – Fondo Ambiente Italiano previste in questo week-end.

Le Autorità locali Civili e Militari, tra cui il Prefetto della Provincia di Potenza S.E. Michele Campanaro, hanno percorso il breve tragitto da Porta San Luca sino all’ingresso della Caserma guidate dai rappresentanti della delegazione FAI di Potenza.

Ad accogliere i visitatori, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Potenza, Colonnello Luca D’Amore, con gli Ufficiali della sede ed una nutrita rappresentanza dell’Arma, anche in congedo.

Gli ospiti sono stati quindi condotti nel suggestivo percorso che li ha portati all’interno dei cortili adornati di rosso e blu dove sono state esposte le uniformi storiche dell’Arma dei Carabinieri, sino a giungere allo storico chiostro dove si è tenuta un’intensa rappresentazione dell’Associazione Gommalacca di Potenza ispirata all’Eredità della Priora di Carlo Alianello.

Nel loro incedere, tra arte e storia, all’ombra dei porticati sovrastati da archi e capitelli, le personalità in visita sono state accompagnate dalla sapiente opera dei brillanti Ciceroni del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Potenza che, affiancati dai militari dell’Arma, hanno permesso di compiere un vero salto nel passato.

Hanno fatto seguito agli illustri rappresentanti delle Istituzioni, gruppi di scolari delle locali scuole elementari e visitatori accreditati, anche loro affascinati dai racconti e dalla storia che si è respirata in questa giornata di festa.

Il successo dell’iniziativa e la partecipazione entusiasta degli ospiti hanno riempito di soddisfazione ed orgoglio tutti i Carabinieri che prestano servizio in questa prestigiosa cornice e che, in questo giorno, hanno visto trasformare il luogo di lavoro in un punto d’incontro con i cittadini in un clima di accoglienza e cultura.