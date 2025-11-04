Potenza, niente acqua anche nel centro storico. L’avviso

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l‘erogazione idrica sospesa dalle 21:00 del 04/11/2025 fino ad ultimazione dei lavori nel:
- Centro storico della citta’.
Facciamo sapere a tutti del disagio.
Un messaggio che appare all’improvviso sulla propria bacheca può sembrare innocuo, ma in realtà nasconde insidie digitali. Frasi come «Il tuo account sarà bloccato» stanno…
L’Istituto Comprensivo “J. Stella” di Muro Lucano si conferma oggi una delle realtà più dinamiche nel panorama scolastico lucano in tema di innovazione digitale e…
Il prezzo della benzina continua a crescere, lento ma inesorabile, e lo stesso fa quello del diesel, che dal mese di gennaio 2026 salirà ancora…
Le famiglie italiane continueranno a pagare il canone Rai a 90 euro anche per il 2026. La nuova legge di bilancio, infatti, non contiene alcuna…
“L’indizione della conferenza dei servizi per la SS92 rappresenta un passo avanti per un’opera attesa da anni dalle comunità del Sauro e dell’intera area interna…
È morto il vignettista Giorgio Forattini. Aveva 94 anni. Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato…
“Il panorama della sicurezza sul lavoro in Italia rimane preoccupante. Tra gennaio e settembre 2025, le vittime totali sul lavoro sono 784. In occasione di…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Alessia Araneo e Viviana Verri, Consigliere regionali – Movimento 5 Stelle (Basilicata): “Dopo anni di annunci, moratorie e…
“No al taglio del 20 per cento della Pac, è inaccettabile”. E’ l’appello della Coldiretti di Basilicata rivolto al Parlamento europeo, e rilanciato anche durante…
“Questa mattina ho scritto sia al Presidente Bardi che all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e non escludo un’apposita mozione da depositare nella prossima seduta…
Si è tenuta questa mattina in Questura la commemorazione dei Caduti della Polizia di Stato, un momento di raccoglimento sobrio ma solenne, per ricordare i…
Dopo le interlocuzioni avute nei giorni scorsi con la Regione Basilicata, la FIT-CISL esprime cauto ottimismo sul futuro della Scala Mobile Prima a Potenza. Il…