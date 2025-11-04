ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua anche nel centro storico. L’avviso

4 Novembre 2025

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l‘erogazione idrica sospesa dalle 21:00 del 04/11/2025 fino ad ultimazione dei lavori nel:

  • Centro storico della citta’.

Facciamo sapere a tutti del disagio.