Potenza: al via gli interventi di ammodernamento su questa strada della provincia. L’annuncio

“L’indizione della conferenza dei servizi per la SS92 rappresenta un passo avanti per un’opera attesa da anni dalle comunità del Sauro e dell’intera area interna lucana.
Una buona notizia, che conferma la volontà di dare seguito agli impegni assunti e di accelerare una progettualità strategica per la sicurezza e la mobilità di migliaia di cittadini”.
Lo dichiara il Presidente della Prima Commissione consiliare, Francesco Fanelli, commentando l’avvio del procedimento autorizzativo per gli interventi di ammodernamento del tratto Laurenzana–Corleto Perticara-Bivio SP Camastra.
Sottolinea Fanelli:
“Si tratta di un progetto da troppo tempo rimasto in sospeso, nonostante le tante sollecitazioni arrivate dal territorio.
È positivo che si stia finalmente entrando in una fase operativa: le comunità locali hanno diritto a strade sicure, moderne e funzionali, anche per frenare l’isolamento di aree che, senza infrastrutture adeguate, rischiano di restare ai margini.
Un plauso all’assessore Pepe e un ringraziamento al Ministro Salvini, sempre sensibile alle esigenze della Basilicata”.