Potenza, niente acqua in questa zona

18 Agosto 2025

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sospesa dalle 09:30 del 18/08/2025 fino a fine lavori in:

  • Via Costa della Gaveta e zone limitrofe.

Facciamo sapere a tutti del disagio.