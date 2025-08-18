Potenza, niente acqua in questa zona

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sospesa dalle 09:30 del 18/08/2025 fino a fine lavori in:
- Via Costa della Gaveta e zone limitrofe.
Facciamo sapere a tutti del disagio.
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani relativo alle recenti criticità emerse sulla gestione della diga di San Giuliano, anche…
Sono stati tre giorni intensi quelli della tappa in transito verso Denver. Dapprima la visita al Consolato Generale d’Italia con il Console aggiunto Cesare Bellier…
Venti edizioni e non sentirle. La Palermo–Montecarlo, tra le regate offshore più prestigiose del Mediterraneo, torna dal 19 al 24 agosto con un fascino intatto…
La quarta edizione di TerranovArt si è conclusa con entusiasmo e una rinnovata voglia di fare. Il festival ha confermato la sua vocazione: unire musica,…
Anna Tatangelo in concerto a Grottole (Mt). Con otto partecipazioni al Festival di Sanremo da protagonista, otto album in studio, oltre 20 dischi di platino,…
Ora è davvero ufficiale dopo il rinvio per questioni burocratiche, è stato fissato il click day per il Bonus psicologo 2025. Il già noto contributo…
18 Agosto 1860: la storia ci insegna come l’insurrezione lucana sia stata protagonista di vari episodi del Risorgimento nella Basilicata dell’800. La provincia di Potenza…
L’amministrazione del Comune di Tito avvisa la cittadinanza che è attivo il Servizio navetta per il Monte Carmine nei giorni 24 e 31 Agosto ovvero…
Sulla Basilicata sono attese condizioni meteo variabili, a causa di qualche disturbo che interesserà l’anticiclone subtropicale. Da segnalare, infatti, la formazione di qualche acquazzone o…
Una delle tappe più attese del concorso Miss Basilicata 2025 arriva a Tito, il paese della nostra splendida Miss Basilicata 2024, Debora Capece, che sarà…
L’unione fa la forza ed è grazie alla collaborazione tra i lidi e i bagnini di Marina di Pisticci che questa mattina un bambino di…
È stata una mattinata di emozione e orgoglio quella vissuta oggi a Senise nella Sala del Complesso Monumentale San Francesco dedicata a Falcone e Borsellino,…