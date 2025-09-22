ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua in questa zona

22 Settembre 2025

Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 11:46 del 22/09/2025 alle 12:47 del 22/09/2025 in:

  • Via Ionio.

Facciamo sapere ai residenti della zona interessata di questo disagio.