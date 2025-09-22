ULTIME NEWS

Tito-Brienza: disposta la chiusura al traffico in queste ore e in questi giorni

22 Settembre 2025

Si comunica che con apposita ordinanza, Anas ha disposto la chiusura al traffico della SS 95 Var Variante Tito-Brienza, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, dal 24.09.2025 al 25.09.2025 e dal 09.10.2025 al 10.10.2025.