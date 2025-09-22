Si comunica che con apposita ordinanza, Anas ha disposto la chiusura al traffico della SS 95 Var Variante Tito-Brienza, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, dal 24.09.2025 al 25.09.2025 e dal 09.10.2025 al 10.10.2025.
Tito-Brienza: disposta la chiusura al traffico in queste ore e in questi giorni
Potenza, 10 Lauree alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici che permette di entrare nel mondo del lavoro. Congratulazioni!
Si è tenuta giovedì 18 settembre 2025 alle ore 10.00, presso la Galleria Civica di Potenza sita in Largo Duomo, la seduta di Laurea dell’Istituto…
Potenza, niente acqua in questa zona
Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 11:46 del 22/09/2025 alle 12:47 del 22/09/2025 in: Via…
Potenza, in ospedale viste cardiologiche gratuite per queste donne. Ecco come prenotare
L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo aderisce all'(H)open week dedicata alla prevenzione cardiovascolare, promossa dalla Fondazione Onda ETS, con una giornata di visite gratuite, in programma…
Baragiano in festa per i 100 anni di nonna Angela! Tantissimi auguri
Nuova centenaria in provincia di Potenza. Si tratta di nonna Angela Punzi di Baragiano. Questi gli auguri dell’Amministrazione Comunale: “Un incredibile traguardo! CENT’ANNI DI VITA, di ricordi e…
Bonus ristrutturazione: rimborsi in 5 anni e ipotesi detrazione al 50 per cento anche nel 2026. Queste le ultime notizie
Traghettare nel nuovo anno il bonus per ristrutturare casa e aumentare la soglia delle detrazioni fiscali prorogando la detrazione al 50% per le prime case…
Bellissima vittoria per il nostro Potenza Calcio! Leoni avanti così
Si è chiusa poco fa la partita tra Potenza Calcio e Picerno. Il risultato finale infatti premia la nostra squadra con una vittoria di 2…
San Severino Lucano trionfa alla finale del 4° Circuito Tornei Amatoriali di Bocce 2025 della Basilicata
Sabato 20 Settembre alle 15:30 nel bocciodromo di Galaino di Marsico Nuovo si è tenuta la grande Finale del 4° Circuito dei Tornei Amatoriali Regionali….
Potenza, i Carabinieri della provincia notano un movimento anomalo ed entrano in azione: questo l’arresto
Nel fine settimana appena trascorso, arresto dei carabinieri. A Muro Lucano a finire in manette è stato un soggetto del luogo, già sottoposto agli arresti…
Potenza Calcio: per la gara con il Picerno diversi settori dello Stadio già sold-out! Ecco l’avviso
𝗟𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗖𝗮𝗹𝗰𝗶𝗼 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗲: “𝗶𝗻 𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮-𝗔𝗭 𝗣𝗶𝗰𝗲𝗿𝗻𝗼 (𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶𝗼 𝗱’𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳:𝟯𝟬), 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗔𝗹𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼 𝗩𝗶𝘃𝗶𝗮𝗻𝗶 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗴𝗶𝗮̀ 𝘀𝗼𝗹𝗱-𝗼𝘂𝘁….
Sciopero a Potenza: ecco la manifestazione e il percorso del corteo
Sono oltre 80 le piazze italiane in cui sono state indette iniziative in occasione dello sciopero generale del 22 settembre, una mobilitazione che continua a…
Su Potenza pioggia in arrivo? Ecco le previsioni aggiornate
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Che tempo ci attende…
Potenza: oggi ultimo saluto a Nunzio, giovane vita spezzata troppo presto
Una comunità è in lutto per la scomparsa improvvisa di Nunzio Sblendido, spentosi all’età di soli 34 anni. Un dolore profondo, che travolge l’affetto dei…