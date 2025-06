Potenza, nuova iscrizione agli asili nido: ecco come fare domanda

L’Amministrazione Comunale di Potenza fa sapere:

“Si comunica che dalle ore 14:00 del 3/6/2025 alle ore 23:59 del 16/6/2025 è possibile presentare domanda di nuova iscrizione per i/le minori di età tra 3 e 36 mesi agli Asili Nido comunali per complessivi 100 posti disponibili suddivisi per “sezioni” in funzione dell’età.

La domanda d’iscrizione può essere presentata da uno dei genitori o esercente potestà genitoriale del/lla minore esclusivamente on line mediante la piattaforma telematica disposta dal Comune, accessibile unicamente con SPID o CIE, compilando il modello di domanda in tutti i campi necessari alla corretta attribuzione dei punteggi seguendo le istruzioni on line”.