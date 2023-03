Potenza: nuova sfida per le ragazze della PM Volley che tornano a riabbracciare il pubblico di casa. In bocca al lupo!

Dopo tre trasferte consecutive la PM Volley Potenza torna a riabbracciare il pubblico di casa della Caizzo per la sfida contro Olimpia Orta Nova.

Il sestetto guidato da coach Marco Orlando è reduce dalla sconfitta per 3-1 a Bari in casa della Citymoda dove le potentine non avevano assolutamente demeritato.

Domenica turno sulla carta agevole per Di Camillo e compagne che sono chiamate a fare punti per tentare l’assalto alla salvezza diretta, Orta Nova è l’ultima del girone con soli 6 punti ed il match è decisamente alla portata.

Analizza così il match coach Marco Orlando:

“Inutile fare giri di parole: è il momento della responsabilità e della maturità , abbiamo tentato di arginare tutte le difficoltà derivanti da infortuni e cambi di formazione che hanno contraddistinto gli ultimi due mesi, abbiamo giocato delle gare con numerose difficoltà di organico, gare nelle quali abbiamo comunque lottato, dimostrato di che pasta siamo fatte, e in cui avremmo potuto indubbiamente raccogliere di più, a roster completo.

Dobbiamo vincere questo scontro salvezza, rispettando l’avversario che è squadra ostica, come ha dimostrato nella partita di andata molto combattuta, ma dobbiamo tentare con tutte le forze agonistiche che ci rimangono, di fare bottino pieno;

ho fiducia completa della mia squadra e delle mia ragazze, e sono pronto a giocare questo importante scontro salvezza“.

La gara prenderà il via alle ore 17:00 presso la Palestra "Caizzo" di Potenza sotto la direzione di gara dei signori Chietera e Acinapura.

