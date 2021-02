Potenza: parcheggi per donne in gravidanza e neomamme in questa zona! I dettagli

Con Delibera di Giunta comunale numero 80 del 18 maggio 2017, è stata approvata la sperimentazione dei ‘Parcheggi Rosa’ dedicati alle donne in gravidanza e neomamme, seguita dall’Ordinanza istitutiva numero 361 emanata il 2 settembre 2017 dall’ufficio Mobilità, con la quale si predisponeva l’esecuzione della citata delibera, istituendo due posti auto ‘rosa’ di cortesia all’interno di varie aree di sosta cittadine.

Prosegue in sua nota l’assessore alle Pari opportunità, Vittoria Rotunno:

“In seguito alle verifiche effettuate era emerso che, a oggi, gli unici parcheggi ‘rosa’ non realizzati fossero quelli in via Due Torri (centro storico).

È stata mia premura sollecitare gli uffici competenti per la loro realizzazione attraverso l’apposita segnaletica stradale, realizzazione che ha avuto luogo nello scorso fine settimana.

L’occasione ha confermato come il rapporto sinergico tra le Istituzioni, in questo caso tra assessorato alle Pari opportunità e Consigliera regionale di Parità, Ivana Pipponzi, consenta di analizzare eventuali criticità e risolvere in breve tempo gli eventuali problemi emersi”.

