Potenza pronta ad accendere il Natale con oltre 130 appuntamenti! Ecco il programma completo

“Accendiamo il Natale: abbiamo voluto un momento intenso, ricco di emozione, coinvolgente e che speriamo possa davvero farci riscoprire il senso di comunità, per aprire i festeggiamenti natalizi.

Stiamo vivendo un periodo di grande difficoltà, – ha esordito l’assessore alla Cultura Roberto Falotico nel corso della presentazione alla stampa di ‘Natale in Città 2024’ – due guerre sugli scenari internazionali, l’emergenza idrica che ci vede purtroppo protagonisti, difficoltà economiche che segnano un aumento della povertà.

Non vogliamo e non possiamo girarci dall’altra parte, ma abbiamo il dovere di affrontare insieme questo tempo, riscoprire il nostro essere comunità, perché senza comunità non c’è casa per tutti.

L’accensione delle luci dell’albero in piazza Mario Pagano e il disvelamento della Natività in piazza Matteotti la sera dell’Immacolata, vanno esattamente in questa direzione.

Riflessione, tradizione, inclusione, diffusione su tutto il territorio comunale, e, soprattutto tanto divertimento rappresentato le direttrici lungo le quali ci siamo mossi per arrivare a stilare un programma di appuntamenti che dall’8 dicembre al 6 gennaio accompagnerà i potentini e la comunità regionale che invitiamo a Potenza per condividere con noi le tante iniziative previste in occasione delle prossime festività natalizie”.

Con lui il sindaco Vincenzo Telesca che, alla presenza di molti rappresentanti delle realtà coinvolte nell’organizzazione delle manifestazioni che si terranno, ha sottolineato:

“l’impegno e l’assoluta qualità della proposta culturale che andremo a realizzare, grazie a uno sforzo congiunto che ha visto uffici comunali, associazioni, privati cittadini definire un calendario di eventi che coinvolgerà tutta la nostra città”.

Sono più di 130 gli appuntamenti che “coloreranno le prossime giornate di festa – ha proseguito Falotico – con l’inaugurazione fissata per l’8 dicembre, quando alle 18, in piazza Mario Pagano, accompagnati dalle note dell’Orchestra Maldestra, grazie alla collaborazione del Forum dei Giovani di Potenza, guarderemo ammirati ‘Accendiamo il Natale’, con le luci del centro storico che illumineranno il cuore di Potenza e i suoi vicoli, grazie anche agli operatori del centro storico.

Sempre dal giorno dell’Immacolata, in piazza Matteotti, potremo apprezzare la Natività realizzata nei settori riabilitativi dell’Istituto Don Uva, nella capanna allestita dalla Pro Loco di Potenza.

Dal medesimo giorno visitabile anche la mostra d’arte presepiale ‘La notte luminosa’, nella Cappella dei Celestini, curata da Edm Artelier.

Concerti mostra di presepi e accensione di un albero natalizio, anche nel Parco di Sant’Antonio La Macchia grazie all’associazione ‘La Macchia Verde Aps’.

Sempre dall’8 dicembre fino al 24 dicembre Mercatini di Natale a rione Cocuzzo, con l’Officina degli Artigiani Hobbisti e fino al 6 gennaio nel Parco Baden Powell grazie all’Associazione Officina Sociale che realizzerà anche il Villaggio di Babbo Natale.

La sera dell’8 dicembre alle 20, nel Teatro Stabile festeggeremo il contributo artistico e culturale di Dino Bavusi con due sue gioielli della recitazione ‘Fatt’ d’ ngasa nostra’ e ‘U curred’ a sei’.

E poi Slitta di Babbo Natale per le vie del centro, degustazioni di prelibatezze in via Pretoria, Villaggi di Folletti nel Parco di Montereale e di Taddy in via Stabile e via Caserma Lucania, concerti, nella Chiesa di Santa Lucia col Trio Cecile, nel Centro sociale di Malvaccaro con Mauro Fortezza e gospel nella Sala del Cortile di Palazzo Loffredo, location che ospiterà anche la ‘Mitica tombola del Museo archeologico nazionale Dino Adamesteanu’ dal 10 al 20 dicembre, le mattine dalle 9 alle 11,30, con oltre 500 bambini dei nostri Istituti comprensivi che ringraziamo, insieme alla direzione del Museo, per l’entusiasmo e la sensibilità spiccata dimostrata nei confronti del bene dei più piccoli;

spettacoli di danza, laboratori di disegno per bambini in corso Garibaldi, momenti culturali come il ‘Racconto del Natale attraverso la storia della Città nostra’ di Pino A. Quartana, organizzato dall’Unitre.

A livello musicale, le note che renderanno indimenticabili questi giorni, risuoneranno nel teatro Stabile la sera di Natale, alle ore 20, con l’Orchestra da Camera Ucraina e il soprano Eva Dorofeeva, grazie a Basilicata Cuircuito Musicale, la sera di Capodanno alle ore 19, con il Gran Galà Concerto ‘Il genio del valzer Johan Strauss 200°’ dell’Orchestra sinfonica ICO 13 della Basilicata e il corpo di ballo del centro Danza Maeva, la sera dell’Epifania col concerto ‘Musica e Balocchi’ sempre con l’Orchestra ICO 131diretta da JongWhi Vakn, grazie a Ateneo Musica Basilicata.

Tanto altro ancora da scoprire insieme, durante queste bellissime giornate che ci aspettano, tra zampognari e le immagini del calendario 2025 di ‘Eventi potentini’, ricordo solo ancora due manifestazioni particolarmente spettacolari – ha concluso l’assessore alla Cultura Roberto Falotico – gli arrivi acrobatici di Babbo Natale dal Palazzo di Città, e della Befana dal Teatro Stabile, discese librate nell’aria, assicurate da imbragature e cavi di sicurezza.

Insomma un Natale tra fiaba e realtà, tra gioco e pensieri, perché la comunità di Potenza riscopra i propri valori, le proprie radici, ciò che l’ha resa grande e che tornerà a farne una luce per le nostre vite e per quelle di chi verrà dopo di noi, con lo sguardo fisso sulla Natività di nostro Signore”.

Questo il programma completo.