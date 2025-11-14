Potenza: pronto a riaprire questo ufficio postale della provincia. I dettagli

L’ufficio postale di Francavilla in Sinni, chiuso giovedì scorso, riaprirà tra Martedì 18 e Mercoledì 19 prossimi.

La decisione è avvenuta oggi al termine di un incontro tra proprietà dell’immobile e rappresentanti di Posteitaliane alla presenza dell’assessore Francesco Cupparo che lo aveva sollecitato.

Commenta l’assessore Cupparo:

“Nell’interesse della comunità francavillese si porta a soluzione un problema che avrebbe creato ulteriori disagi all’utenza specie quella più debole delle persone anziane”.