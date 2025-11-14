A Tito settimana di grande pallavolo che vedrà impegnate giovani atlete provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. L’evento in programma

Settimana di grande pallavolo in Basilicata per il “Club Italia del Sud” femminile, lo stage federale in programma da lunedì 17 a venerdì 21 novembre 2025 al Centro Sportivo “Alfredo Mancinelli” di Tito Scalo (PZ) e che si concluderà con un evento clou nello storico Complesso Sportivo “Emilio Caizzo” di Potenza.

L’iniziativa, voluta dal direttore tecnico del settore giovanile della Federazione Italiana Pallavolo, Marco Mencarelli, riunirà le migliori giovani atlete del Mezzogiorno per una cinque giorni di lavoro tecnico, confronto e crescita sportiva.

Le sessioni di allenamento in programma:

Lunedì 17 novembre – avvio delle attività

Da Martedì 18 a Venerdì 21 Novembre

– Sessione mattutina: 09:00 – 12:00

– Sessione pomeridiana: 15:30 – 18:30

(Gli allenamenti da lunedì a giovedì seguiranno questa organizzazione di doppia sessione. Venerdì prevista chiusura dello stage).

Tra le convocate figurano otto giovani atlete lucane, rappresentanti di diverse società del territorio, che avranno l’opportunità di allenarsi in un contesto altamente qualificato e di misurarsi con coetanee provenienti da Campania, Puglia, Molise, Calabria e Sicilia.

Lo stage rappresenta un momento importante di verifica e formazione, utile per affinare tecnica, condizione fisica e consapevolezza del proprio percorso agonistico.

Il “Club Italia del Sud” è un progetto della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) pensato per promuovere e valorizzare i talenti emergenti delle regioni meridionali.

Attraverso stage itineranti e sessioni di lavoro guidate da tecnici federali, il programma punta a fornire alle giovani atlete un percorso di crescita tecnico e tattico, creando un legame diretto e costante con le società di appartenenza e con il sistema nazionale di qualificazione.

Il progetto coinvolge Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Calabria e Sicilia con l’obiettivo di costruire una rete stabile di collaborazione e sviluppo, affinché le giovani giocatrici del Sud possano avere un’occasione concreta di formazione e crescita.

Si tratta di un lavoro corale che unisce territori, tecnici e società, e che contribuisce a elevare la qualità complessiva del movimento pallavolistico giovanile italiano.”

Alla guida del gruppo ci sarà proprio il direttore tecnico Marco Mencarelli, affiancato da uno staff tecnico di alto livello composto da:

Giulio Dotto (1° allenatore),

Antonio Piscopo (2° allenatore),

Alfredo Mottola (assistente allenatore),

Paola Rotella (fisioterapista),

Dario Giuseppe Giuffrida (preparatore atletico),

Gaetano Gagliardi (tecnico federale)

Alessio Di Iorio (team manager)

Le atlete convocate dovranno presentarsi entro le ore 15:00 di lunedì 17 novembre presso l’Hotel La Piana (via Gerhard Rohlfs, 7 – Tito Scalo, PZ).

La settimana di lavoro si concluderà Venerdì 21 Novembre alle ore 12:30.

Tra le convocate anche una rappresentante della provincia di Potenza.

Elenco completo delle atlete:

ANGELILLO ELISABETTA (Arzano Volley),

ARMENANTE CRISTINA (Polisportiva Spes Praia),

ATAMAH DIVINE OSEMUDIMEN (ASD Cutrofiano Volley),

BUONANNO SOPHIE PIA (Arzano Volley),

CAMARGO DO NASCIMENTO ISABELLA (ASD Cutrofiano Volley),

CARUSO EVA (Pallavolo Pizzo Lorenzo Bretti),

CHINNI AGNESE (ASD Termoli Pallavolo),

GIULÌ SOFIA (Marsala Volley),

GRUOSSO SARA (SS Asci 91 Potenza),

LO DICO CHIARA (ASD Volley Palermo),

MININNI SARA (Pol. Amatori Volley Bari ASD),

MUNARI SARA (ASD Volley World),

NERI GINEVRA (ASD Ciclope Volley Bronte),

RAFFA DESIREE (ASD Cutrofiano Volley),

RULLI FRANCESCA (Arzano Volley),

SAGGESE ASIA (ASD Ciclope Volley Bronte).

Nella mattinata di mercoledì 19 novembre, dalle 9:30 alle 12:30, il Centro Sportivo “Alfredo Mancinelli” di Tito Scalo (PZ) ospiterà una sessione di allenamento dedicata alle atlete lucane, invitate dal direttore tecnico Mencarelli.

Tra le atlete convocate:

CAPPIELLO CHIARA (PM Volley),

CARTA SARA (PM Volley),

D’AMATO ELENA NOVELLA (ASD Gi Elle Volley),

FEDELE GLORIA (ASD Gi Elle Volley),

GRIECO ISABELLA (ASD Gi Elle Volley),

STOLFI MORGANA (AD Polisportiva N.V. Genzano),

TROIANO CLARISSA (SS Asci 91 Potenza).

Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00, sempre al Palasport “Mancinelli” di Tito Scalo, si terrà il “Regional Day”, organizzato dalla Fipav Basilicata nell’ambito della prima fase dell’attività di qualificazione femminile per la stagione 2025/2026.

Lo stage regionale sarà guidato da Marco Mencarelli e Nino Gagliardi, tecnico federale e allenatore della Nazionale Under 21 femminile, affiancati dalla selezionatrice regionale Pamela Petrone e dall’assistant coach Leo Virelli.

Tra le atlete convocate per il Regional Day:

SALVATORE GIULIA (ASD Santa Maria Volley)

LOMONACO ROSACARMEN (ASD Santa Maria Volley)

MANOLIO GRATA (Gi Elle Volley)

GUIDA NICHOL (Gi Elle Volley)

MELIDORO MARTINA (Gi Elle Volley)

MARSICO MARGHERITA (SS Asci 91)

SANTANGELO MICHELA (SS Asci 91)

SAUCHELLA MARTINA (LivinVolley)

LUCIA PAOLA (PGS Don Bosco)

GRUOSSO ZAIRA (PGS Don Bosco)

CURCI SARA (PGS Don Bosco)

POLVERINO GIORGIA (PGS Don Bosco)

RUSSELLI VIOLA (PGS Don Bosco)

POLVERINO MARIA (PGS Don Bosco)

VENEZIA MONICA (PSA Matera Volley)

SCARCIOLLA ALESSIA (PSA Matera Volley)

DI DIO LUCREZIA (PSA Matera Volley)

CARULLI SUSANNA (PM Volley)

Al termine dell’allenamento, le atlete si sposteranno al Complesso Sportivo “Emilio Caizzo” di Potenza per una gara amichevole – in programma alle ore 19:00 – contro la formazione della PM Volley, impegnata nel campionato di Serie C campano.

Dichiara Antonio Lopardo, Presidente del Comitato Regionale Basilicata della Federazione Italiana Pallavolo:

“Ospitare lo stage del “Club Italia del Sud” è motivo di grande orgoglio per la nostra regione.

È un’occasione che valorizza il movimento pallavolistico del Sud Italia e riconosce alla Basilicata, che avrà l’onore di ospitare uno stage federale di altissimo profilo, un ruolo centrale nel percorso di formazione delle giovani atlete del Mezzogiorno.

La presenza di atlete e tecnici provenienti da sei regioni conferma ancora una volta la funzione strategica del Sud come laboratorio di sviluppo e formazione per il volley giovanile nazionale”.