Potenza: questa scuola rende omaggio alla campionessa olimpica Francesca Palumbo! Il programma

Giovedì 27 marzo, a partire dalle ore 10:00, presso il Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza, la scuola lucana incontra la campionessa olimpica potentina Francesca Palumbo.

“Lo sport inteso in senso ampio, come cultura del movimento e del benessere psico-fisico degli alunni,” – ci spiega Claudia Datena, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – “rappresenta una delle aree tematiche di intervento prioritarie individuate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la formazione, dalla scuola dell’Infanzia alla maturità e oltre, affinché uno stile di vita sano possa accompagnare i nostri giovani anche in età adulta, come punto fermo del lifelong learning di ciascuno.

A tal proposito, l’U.S.R. per la Basilicata sta svolgendo, oltre alla quotidiana programmazione regionale di Educazione Motoria e Sportiva, delle iniziative tematiche sullo sport, in collaborazione con l’Académie di Créteil in Francia, al fine di preparare le scuole per l’appuntamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026”.

Debora Infante – referente internazionalizzazione ed Erasmus+/eTwinning dell’U.S.R. Basilicata – si sofferma sulla manifestazione:

“l’atleta Francesca Palumbo, che ringraziamo per la grande disponibilità e generosità, insieme ad altri sportivi lucani, è stata testimonial del progetto Erasmus+ SPORT.BAS, organizzato l’anno scorso dall’U.S.R. Basilicata per le Olimpiadi e la Paralimpiadi di Parigi 2024.

Abbiamo coinvolto le due scuole di Potenza dove Francesca ha svolto il suo percorso di studi: l’Istituto comprensivo TorracaLa Vista e il Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco”.

Siamo entusiasti di questa giornata, perché Francesca è campionessa nello sport e nello studio, avendo saputo coniugare la sua passione sportiva, che l’ha portata a vincere la prima medaglia olimpica della Basilicata, con l’impegno quotidiano a scuola e poi all’università. Ecco perché lei rappresenta per tutti noi un esempio positivo da proporre ai nostri ragazzi”.

La manifestazione vedrà anche la presentazione di una mostra tematica sulla storia delle Olimpiadi, dall’antica Grecia a Parigi 2024, realizzata dalla Alliance Française di Bari e in tour nelle sedi locali di questa associazione per la promozione del francese.

Realizzata con la direzione di docenti universitari e di esperti di grafica, la mostra integra delle immagini messe a disposizione dal Museo archeologico di Taranto, che rappresentano le competizioni olimpiche nel mondo classico.

Il progetto artistico ben si addice dunque alla scuola ospitante, il Liceo Classico di Potenza, che manterrà l’esposizione per tutto il mese di aprile.

Di seguito il Programma della manifestazione.