Potenza, queste scuole danno vita ad una “Cosetta” speciale per imparare la sostenibilità e la cittadinanza attiva. L’iniziativa

Il progetto Proiezioni Territoriali, nato all’interno dei Laboratori Territoriali per l’Occupabilità del Piano Nazionale Scuola Digitale, continua a tracciare un cammino fatto di visione, competenza e partecipazione.

Promosso dalla rete INNOVATIVE LAB – composta dall’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “G. Fortunato”, ora “Di Pasca-Fortunato”, l’ “IC Busciolano”, l’ “IC Don Milani” e l’IIS “L. da Vinci – Nitti” di Potenza, scuola capofila – il progetto ha offerto a studentesse e studenti un contesto reale e stimolante in cui sperimentare il fare impresa in modo etico, sostenibile e profondamente legato al territorio.

È così che nasce “Cosetta, la barretta che va di fretta”, il dolce lievitato ideato e prodotto dall’impresa didattica DVN, frutto dell’impegno congiunto di docenti, studenti e partner locali.

Cosetta rappresenta non solo un prodotto nutrizionalmente equilibrato, rispettoso della tradizione alimentare lucana, ma anche un simbolo concreto di come la scuola possa trasformarsi in laboratorio di cittadinanza attiva e innovazione sostenibile.

Un traguardo particolarmente significativo è stata la partecipazione alla prestigiosa fiera internazionale TuttoFood di Milano, il 9 maggio 2023: le studentesse e gli studenti dell’IIS “L. da Vinci–Nitti” hanno avuto l’opportunità di presentare Cosetta a produttori, distributori e operatori del settore food provenienti da tutto il mondo.

Un’esperienza intensa, ricca di emozioni, impegno e relazioni, resa possibile grazie alla visione lungimirante della Dirigente, prof.ssa Alessandra Napoli, raccolta e tradotta in azione da una comunità scolastica viva, competente e determinata.

Fondamentale è stata anche la proficua cooperazione con il dirigente dell’Istituto “Di Pasca Fortunato” di Potenza, prof. Angelo Mazzatura, e con i docenti e gli studenti della scuola partner, il cui contributo ha reso il progetto ancora più ricco, condiviso e orientato alla crescita comune.

Al fianco delle studentesse e degli studenti, anche l’Export Manager Chiara Vigna, figura preziosa che ha accompagnato con professionalità il percorso di crescita dell’impresa didattica.

Quella a TuttoFood non è stata una semplice vetrina, ma un vero momento di formazione in situazione, in cui le studentesse e gli studenti hanno potuto confrontarsi con professionisti e imprenditori – tra cui anche rappresentanti lucani di rilievo come il presidente FIC Rocco Pozzulo – acquisendo consapevolezza delle dinamiche produttive e commerciali, e rafforzando le proprie capacità relazionali, comunicative e progettuali.

Il progetto, che ha portato Cosetta oltreoceano fino a Las Vegas, prosegue con una campagna di commercializzazione che punta a superare i confini delle scuole coinvolte, aprendo nuove prospettive di dialogo con il territorio e con il mercato.

A supporto di questa visione, sono già stati realizzati strumenti innovativi, tra cui un’app e una guida turistico-narrativa, concepiti per raccontare – attraverso il cibo – l’identità culturale e ambientale lucana, coniugando tradizione e innovazione.

Cosetta è oggi un’esperienza riconosciuta e condivisa, che testimonia come la scuola, quando crede nei giovani e lavora in rete con il territorio, può diventare motore di futuro, inclusione e sviluppo sostenibile.

Le istituzioni scolastiche della rete “Innovative lab” “L. Da Vinci-Nitti” (scuola capofila), “Di Pasca Fortunato”, “A. Busciolano” e “Don Milani” ringraziano:

“Grazie a tutti coloro che hanno creduto – e crederanno – in una Cosetta speciale”.

Ecco alcune foto.