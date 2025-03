Potenza, questo intervento strategico mira a rendere la donazione più accessibile, aumentando così la disponibilità di sangue. Ecco cosa prevede

L’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha dato notizia dell’approvazione del “Programma Autosufficienza anno 2025”, un documento strategico, redatto annualmente a partire dal 2023, elaborato dal Centro regionale sangue (Crs) con l’obiettivo di garantire una gestione efficace e programmata della raccolta di sangue e dei suoi derivati nella nostra regione.

Il programma costituisce un riferimento fondamentale per la pianificazione del sistema sangue e sarà trasmesso alle Aziende sanitarie locali (Asp e Asm), all’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza e all’Irccs Crob di Rionero in Vulture.

Attraverso una programmazione mirata, il documento è teso ad assicurare che tutti i cittadini possano disporre della quantità e della qualità necessarie di prodotti emoderivati e di prestazioni trasfusionali essenziali per i Livelli essenziali di assistenza (Lea).

L’assessore Latronico ha dichiarato:

“Il Programma Autosufficienza 2025 punta a migliorare l’organizzazione della raccolta attraverso una programmazione attenta e un coordinamento efficace del sistema sangue.

Grazie a una gestione strutturata e alla previsione dei fabbisogni annuali, possiamo incentivare la donazione volontaria, non remunerata, periodica e responsabile, così da garantire alle strutture sanitarie una fornitura costante e adeguata di sangue ed emoderivati.

Uno degli elementi chiave del programma è l’ottimizzazione delle attività di raccolta.

Per rispondere meglio alle esigenze dei donatori e incrementare il numero di donazioni, il piano prevede per l’anno in corso una maggiore flessibilità nella programmazione dei giorni e degli orari di apertura delle Unità di raccolta e dei Punti di raccolta associativi.

Questo intervento strategico mira a rendere la donazione più accessibile, aumentando così la disponibilità di sangue e prodotti emoderivati”.

L’assessore Latronico ha infine rivolto un appello alla cittadinanza affinché partecipi attivamente alla donazione, sottolineando che un sistema sangue ben pianificato e supportato dalla solidarietà dei cittadini è fondamentale per salvare vite e garantire cure tempestive a chi ne ha bisogno.