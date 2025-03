Siccità: in Basilicata qualcosa comincia a muoversi. Le ultime notizie

Le continue richieste di intervento per far fronte all’emergenza idrica e gli appelli rivolti dalla Coldiretti della Basilicata al governo regionale hanno sortito i primi effetti.

E’ di queste ore, infatti, la convocazione del Tavolo Verde per giovedì a Potenza, da parte dell’assessore regionale all’Agricoltura.

Spiega la Coldiretti della Basilicata:

“Sarà l’occasione per ribadire la gravità della situazione ma soprattutto per ribadire la necessità di affrontare e gestire l’emergenza idrica con azioni concrete, e verificare, in modo approfondito, la necessità della nomina di un commissario che abbia la delega per la gestione e il superamento dell’emergenza idrica, con particolare riferimento agli interventi di urgenza.

E’ l’unico modo per far fronte a quella che già si manifesta come una crisi idrica di notevolissime dimensioni e parimenti una stagione di forti proteste del mondo agricolo che vede l’impossibilità a raggiungere i propri obiettivi produttivi.

Una richiesta che non a caso abbiamo rivolto al governatore lucano, che ha pieni poteri per nominarlo, d’intesa con gli assessori regionali che hanno competenza in materia.

Il commissario, lo ricordiamo, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrebbe avviare diversi interventi: si pensi allo snellimento di tutte le procedure che possano consentire ove necessario: l’emungimento dai corsi d’ acqua, interventi per la salvaguardia del patrimonio zootecnico regionale facilitazione delle procedure di autorizzazione per la trivellazione di pozzi d’acqua atti alla salvaguardia delle colture; ristori economici e alle aziende per i danni che eventualmente potrebbero subire e ogni altro intervento da eseguire con urgenza per la salvaguardia delle imprese agricole”.