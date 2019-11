Potenza: riaperta al traffico questa Statale della provincia! L’avviso di Anas

Anas ha aperto oggi al traffico e, conseguentemente, ha preso in gestione il tratto della strada statale 743 “Nerico – Bellamuro”, compreso tra il km 9,440 (Svincolo di Rapone) ed il km 15,800 (Svincolo di Castelgrande), in provincia di Potenza.

Sul tratto stradale, la cui realizzazione era affidata fino allo scorso anno a un Commissario ad acta del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), sono stati recentemente eseguiti i lavori di completamento necessari.

Sono stati, inoltre, acquisiti i collaudi statici e tecnico-amministrativi che hanno confermato i requisiti di transitabilità.

Nel mese di Dicembre del 2018 è decaduto il commissario ad acta del MISE, ma non è stato formalizzato il previsto passaggio ad Anas dell’infrastruttura.

Anas, nell’ambito di una proficua collaborazione con il MIT, il MISE, le Istituzioni e gli Enti locali, per soddisfare le esigenze del territorio e garantire la piena funzionalità dell’arteria stradale, prenderà in gestione il tratto in questione, in attesa dei successivi passaggi amministrativi, che consentiranno la formale e definitiva consegna ad Anas dell’infrastruttura.