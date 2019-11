Potenza: guai per il titolare di un’agenzia scommesse della provincia! La Polizia…

Attività di prevenzione e controllo del territorio, intensificata secondo il piano di intervento del Questore di Potenza, Isabella Fusiello, attuata nella decorsa settimana dal personale della Polizia di Stato della Questura di Potenza e del dipendente Commissariato di P.S. di Melfi.

Sono stati effettuati, da personale della Divisione PASI, in concorso con personale del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, dei Monopoli di Stato e dell’Agenzia delle Dogane, nr. 3 servizi finalizzati a controlli amministrativi presso esercizi pubblici nel capoluogo potentino ed in provincia, nel corso dei quali sono state identificate 85 persone, controllati 36 veicoli e 7 esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli il titolare di un’agenzia per scommesse della provincia di Potenza è stato denunciato ex artt. 4 comma 4 bis Legge 401/89 e 650 C.P., perché non ha ottemperato al decreto del Questore di Potenza che ne aveva disposto l’immediata cessazione dell’attività abusiva in questione, esercitando la stessa per conto di una società straniera sprovvista delle autorizzazioni per operare in Italia.