Potenza, riqualificazione ex scuola Torraca e palestra CONI: ecco le ultime notizie

“Prorogato dal 31 marzo al 30 giugno il termine per la sottoscrizione dei contratti, adempimento necessario alla conferma dei finanziamenti degli investimenti per la riqualificazione di Coni ed ex Scuola Torraca”.

Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“Giunge a metà aprile una proroga del Governo nazionale che sarebbe potuta essere concessa prima, in maniera da tener conto anche delle evidenti difficoltà derivanti da una tempistica impraticabile, le cui criticità erano sotto gli occhi di tutti, tanto da indurci a intervenire più volte con appelli e proposte finalizzate a non perdere i circa 17 milioni di euro destinati dal PNRR alla Scuola ex Torraca e alla Palestra CONI e che ora possono essere considerati confermati a valere sulle risorse dei fondi per la Rigenerazione urbana.

Non abbiamo mai mollato perché abbiamo visto arrivare le difficoltà e ci siamo mossi, sollecitando con forza sia ANCI che i nostri Parlamentari, affinché questa proroga potesse essere adottata.

Non entriamo nelle scelte e nelle procedure che hanno riguardato e riguardano l’Amministrazione Comunale, ma se questi investimenti e queste opere dovessero proseguire il loro corso è in parte anche merito nostro.

A seguito della scelta del Comune di Potenza in merito alla definizione dei progetti di investimento e le conseguenti procedure di gara risulta necessario mantenere e rispettare il cronoprogramma dei fondi per la rigenerazione urbana, ugualmente stringente, anche se più praticabile, di quello inizialmente stabilito per il PNRR”.