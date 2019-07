Potenza, sciopero dei trasporti: ecco quando e perché

Si terrà Lunedì 22 Luglio, alle ore 10:30, nella sede della Cgil di Basilicata di via Bertazzoni, a Potenza, la conferenza stampa dei segretari generali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di Basilicata, Franco Tavella, Donato Telesca e Antonio Cefola, sullo sciopero nazionale, proclamato per il prossimo 24 Luglio, in tutti i settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, merci e logistica, marittimo e porti, autostrade, taxi, autonoleggio.

Ecco la nota sindacale con i dettagli:

“Lo sciopero si è reso necessario per dare sostegno alla piattaforma unitaria di proposte “Rimettiamo in movimento il Paese”, indirizzata al Governo nazionale per aprire un confronto punto per punto su infrastrutture, politica dei trasporti e regole e arrivare alla sottoscrizione di un ‘patto per i trasporti’ che parta dall’aggiornamento del piano generale dei trasporti e della logistica e che tenga conto delle esigenze di mobilità di persone e merci.

I sindacati chiedono trasporti moderni ed efficienti, con tutti i lavoratori tutelati dai contratti collettivi nazionali.

Alla base delle sciopero, in Basilicata, anche l’attuale situazione del sistema dei trasporti regionali che attraversano da tempo una condizione di difficoltà che penalizza i cittadini e i lavoratori addetti.

Lo sciopero in Basilicata si effettuerà anche per sollecitare l’iter preposto alla definitiva individuazione dei bacini e dei bandi di gara.

Questo vale per il traporto regionale e varrà anche per il trasporto urbano”.