Potenza si prepara all’attesissimo Maggio Potentino: ecco come partecipare al cartellone di eventi

Il Comune di Potenza intende definire il cartellone degli eventi per la rassegna culturale “Il Maggio Potentino – Edizione 2026”, che culminerà con la Storica Parata dei Turchi e i festeggiamenti per il Santo Patrono.
Scadenza presentazione domande: 26 febbraio 2026.
Modalità: Invio via PEC a protocollo@pec.comune.potenza.it utilizzando il modello allegato.
Chi può partecipare: Associazioni (culturali, APS, OdV), Enti del Terzo Settore (iscritti al RUNTS), Onlus, Cooperative sociali, Enti religiosi, operatori culturali e soggetti pubblici/privati.
Attività ammesse: Eventi artistici, spettacoli dal vivo, musica (live, folk, contest), arte di strada, presentazioni di libri e animazione.
Fa sapere una nota:
“Per l’uso dello Stabile, i soggetti devono essere iscritti al RUNTS, riconosciuti/sostenuti da fondi ministeriali o regionali (es. FUS) e proporre esclusivamente arti performative (prosa, danza, concertistica).
Oneri a carico dei Proponenti
Gli organizzatori sono responsabili di:
- Adempimenti TULPS (sicurezza, incolumità e ordine pubblico).
- Acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie.
- Pagamento dei diritti SIAE.
- Rispetto dei criteri ambientali (CAM) e gestione differenziata rifiuti.
- Copertura di un rimborso spese forfettario di 25€/giorno per l’uso dell’elettricità (ove disponibile).
Supporto del Comune
L’Amministrazione offre ai progetti approvati:
- Agevolazioni/esenzioni sul canone di occupazione del suolo pubblico.
- Uso gratuito (nei limiti di disponibilità) di contenitori culturali: Teatro Stabile, Palazzo della Cultura, Centro Sociale Malvaccaro, Galleria Civica, Cappella dei Celestini, Androne Palazzo di Città.
- Fornitura di casette di legno, transenne e sedie (se disponibili).
- Promozione sui canali istituzionali e uso del logo”.