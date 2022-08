Potenza ancora alle prese con la cattiva gestione dei rifiuti.

Ecco quanto denuncia un cittadino:

“Vorrei far notare lo stato in cui versa una strada solo per autoveicoli, priva di marciapiede, che collega Montereale a Piazza XVIII Agosto (pieno centro storico).

In compenso, vi è un’ottima raccolta rifiuti”.

Ecco le foto.

