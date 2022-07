Potenza, trasporto scolastico: aperte le iscrizioni. Ecco fino a quando è possibile presentare la domanda

Il Comune di Potenza comunica:

“Con determina dirigenziale UD Servizi alla Persona n. 376 del 18/07/2022 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la fruizione del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2022/2023 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.

Le iscrizioni, aperte dal 28/7/2022 al 6/8/2022, possono esser effettuate esclusivamente on line sulla piattaforma digitale predisposta dall’Amministrazione comunale e raggiungibile all’indirizzo: www. comune.potenza.it – Area Tematica Educazione e Scuola – Trasporto Scolastico – Servizi a domanda individuale – Accedi al servizio, compilando il format per il caricamento della richiesta in ogni sua parte.

L’accesso alla piattaforma è consentito unicamente disponendo dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale).

Le istanze pervenute con altre modalità sono da considerarsi nulle.

Per l’anno 2023 gli utenti, che intendono usufruire delle previste tariffe agevolate, sono obbligati a presentare, nei modi e nelle forme indicate dall’Amministrazione, il nuovo modello ISEE relativo all’anno 2023 improrogabilmente entro il 31 gennaio 2023; in mancanza, a far data dal 1/2/2023, sono assegnati nella fascia massima di pagamento.

Alle istanze prive della certificazione ISEE in corso di validità, è applicato il pagamento dell’importo previsto per la fascia massima.

Le istanze devono essere redatte separatamente una per ciascun fruitore del servizio.

Sono escluse le istanze di quanti, nell’anno scolastico 2021/2022 e nei precedenti, non risultino in regola con i pagamenti delle tariffe previste per il servizio erogato, come risultante agli atti dell’Ufficio Istruzione”.

I dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)