A Potenza ultimati i lavori al Palazzo della Prefettura.

Una nota dell’Amministrazione Comunale fa sapere:

“Ripristinata la viabilità ordinaria in via 20 settembre, via Cairoli, via Alianelli, piazza Mario Pagano.

I veicoli provenienti da via Due Torri dovranno proseguire lungo via 20 settembre, direzione via 4 novembre;

piazza Matteotti e piazza Mario Pagano tornano a essere esclusivamente aree pedonali”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)