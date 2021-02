Potenza, messa in sicurezza del territorio: 1 milione di euro a questo Comune della provincia. I dettagli

Il Comune di Satriano (PZ) ha ottenuto un milione di euro di finanziamenti per la realizzazione di due progetti, presentati lo scorso settembre, fondamentali per la messa in sicurezza del territorio.

In particolare, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 23 Febbraio, ha assegnato 500 mila euro per la messa in sicurezza del costone roccioso di Madonna della Rocca (versante fluviale abitato), di Piazza Matteotti e di Via Angelo Pascale.

La stessa cifra di 500 mila euro è stata destinata alla realizzazione di interventi di consolidamento a difesa dell’abitato di Via Paschiero e Piazza Umberto I.

Dice il Sindaco Vita:

<<Abbiamo fortemente voluto questi finanziamenti perché si tratta di interventi che danno una risposta concreta alle istanze di sicurezza della popolazione, in un territorio ad altro rischio idrogeologico come il nostro.

E grazie ai fondi del Ministero potremmo farlo senza gravare sul nostro bilancio realizzando due opere importanti a costo zero per le casse comunali.

Una buona notizia per la nostra comunità che premia il lavoro di squadra di Giunta e Consiglio Comunale, nonché la sinergia di intenti con gli uffici dell’Ente, e che ci ripaga dell’impegno che giornalmente cerchiamo di mettere nel nostro lavoro di amministratori>>.

