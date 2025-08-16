Potenza, veicolo in fiamme in provincia! Questi gli ultimi aggiornamenti

Anas nella mattinata di oggi aveva fatto sapere che sulla SS585 “Fondo Valle del Noce” era stato chiuso il tratto in entrambe le direzioni al km 21,800, a Rivello (provincia di Potenza) a causa di un incidente.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
Allo stato attuale la stessa informa che il tratto è stato riaperto a senso unico alternato.
Si precisa che si tratta di veicolo in fiamme, non di incidente.
