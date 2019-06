Potenza, vita e cultura con Estate in Città: ecco il programma completo

“I beni culturali, l’arte e la conoscenza della nostra città costituiranno l’asse portante lungo il quale si muoveranno le centinaia di eventi e appuntamenti che compongono il cartellone dell’Estate in Città 2019, in programma dal 16 giugno al 30 settembre”.

A ricordarlo l’assessore all’Istruzione, Cultura e Turismo Roberto Falotico presentando le iniziative previste per la prossima estate nel capoluogo:

“4 anni di ricostruzione di una meravigliosa vicenda che ha riguardato singole persone, associazioni, il meraviglioso mondo scolastico di questa comunità.

Anche dal punto di vista dell’impostazione culturale ogni distanza è stata azzerata da una passione civile e sociale che un’intera comunità ha saputo mettere a frutto.

Non posso che ringraziare il Sindaco della Città di Potenza Dario De Luca, per avermi dato questa appassionante opportunità.

Non possono non dire grazie a chi è stato ed è un’autentica guida preziosa quale è, il nostro Vescovo monsignor Salvatore Ligorio.

In tre anni, nello sviluppare circa 6.000 iniziative culturali, abbiamo potuto avvalerci della puntuale attenzione delle forze dell’ordine tutte, dei Prefetti e dei Questori, grazie ai quali tutte le iniziative si sono svolte nella massima sicurezza.

Grazie alla Sopraintendenza ‘Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata’. Il mio ringraziamento va a tutti i dipendenti dell’ufficio Cultura, a cominciare dal dirigente Giancarlo Grano e dal responsabile dell’ufficio Tonino Capozza, agli operatori del teatro Stabile, coordinati da Gino D’Angelo e al puntuale lavoro svolto per l’Ufficio Stampa da Marco Fasulo, che ha coordinato la comunicazione insieme a Urp e Ced. Grazie a tutte queste persone si è potuto realizzare ciò che nel 2016 con il progetto ‘Istruzione – Cultura – Turismo’, si programmò.

Nel 2019 siamo arrivati a 7 cartelloni: ‘ConGliOcchiDellaNostraStoria’ – La Villa Romana di Malvaccaro, l’Anno Gerardiano, Carnevale Potentino, Maggio Potentino, Estate in Città, Autunno Letterario e Natale in Città.

Una programmazione densa e di qualità, che vuole essere anche un bel modo per tornare a fare comunità, incontrandosi sempre.

Potenza avrà un’estate viva e piena di cultura, grazie allo spirito delle proposte pervenute al settore Cultura dell’Amministrazione.

A inaugurare il cartellone della concertistica sarà ‘Magica è la bacchetta’ dell’Orchestra di Fiati e Coro del Conservatorio ‘Carlo Gesualdo da Venosa’ il 19 giugno alle ore 20,30 in piazza Matteotti.

La musica, dunque, rientrerà a pieno titolo in questo percorso, in tutte le sue declinazioni, danza inclusa, con un occhio di riguardo rivolto alla lirica con La Traviata a cura del Conservatorio C. G. Da Venosa e del Comune di Potenza, assessorato Cultura – Istruzione – Turismo in programma il 28 giugno alle 21,30, in piazza Mario Pagano.

Si proseguirà il 5 luglio con Pagliacci di Leoncavallo: Orchestra, solisti e coro Filarmonica Federiciana, direttore Pasquale Menchise, regia Renato Bruson, a cura di Basilicata Circuito Musicale e Comune di Potenza – Assessorato Istruzione Cultura e Turismo, in piazza Mario Pagano, alle 21. Previsti inoltre concerti, danza, talk, workshop e performance teatrali, laboratori.

Il 7 luglio la parata-spettacolo ‘La Nave degli incanti’ a cura di Gommalacca Teatro a Rione Cocuzzo e in viale dell’Unicef alle ore 20.

Sempre il 7 luglio ‘Promesse della danza’ allo Stabile a cura del Centro di danza classica e moderna ASD Metamorfosi. E ancora cinema, documentari, sport, convegni, e dal 28 luglio al 1° agosto la Notte Bianca del Libro Festival 2019, una grande libreria itinerante da vivere sotto le stelle con la partecipazione di nomi noti del panorama letterario lucano, italiano e internazionale, a cura di Associazione Letti di Sera, in strade, vicoli e piazze del centro storico.

Ancora la diciassettesima edizione di ‘Cinemadamare’ dal 3 al 14 agosto, il Down Tour a cura di Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Potenza, in Piazza Don Bosco.

Il Gran Concerto di Ferragosto ‘Sanremo… la storia della canzone italiana: Orchestra Suoni del Sud, Lucia Diaferio e Lorenzo Zecchino cantanti, Cristian Levantaci presentatore, Vincenzo Celozzi direttore, a cura di Basilicata Circuito Musicale e Comune di Potenza – assessorato Istruzione – Cultura – Turismo. Agosto finirà con: “La Danza Orientale – dalla storia antica alla modernità” sul palcoscenico dello Stabile a cura di ASD Dancing Emotion in collaborazione con il Circolo Culturale Silvio Spaventa Filippi e associazione ‘Il Centro della Potenza’.

A settembre spazio al sociale con Libera-Mente il 13 settembre show cooking a cura di Universo Salute opera Don Uva, presso la sede di via Ciccotti e ‘Solo un’emozione mi lascerà senza fiato’ il 22 settembre, grande spettacolo itinerante, giornata all’insegna della divulgazione e della solidarietà, a cura del gruppo Scout Agesci Potenza-1, in collaborazione con il Masci Potenza-1 e Lega italiana Fibrosi cistica – Basilicata, nel centro storico.

Insomma un caleidoscopio di esperienze nelle quali gli spettatori saranno chiamati a diventare essi stessi protagonisti di questi eventi e, quindi, della nostra città, che tanto offre e tanto potrà offrire se guardata con lo spirito giusto e valorizzata attraverso le virtù che il popolo potentino può e sa esprimere”.

Questo il programma completo:

dal 16 giugno al 30 settembre | Basentum: un percorso tra arte, cultura e sport, a cura di Associazione Culturale Open Space –> presso il Parco Fluviale Basento

dal 16 giugno al 30 settembre | Un Fiume di Cultura: hub culturale all’aperto, a cura di Associazione Il Centro della Potenza –> presso il Parco Fluviale Basento

dal 16 maggio al 30 settembre | Suoni del Basento: eventi musicali, attività ludico ricreative per bambini, con un’area giochi dedicata e per persone della terza età lezioni di ginnastica dolce e musicoterapia a cura dell’Associazione Suoni del Basento –> presso il Parco Fluviale del Basento

il 16 giugno | Spettacolo di Danza Moderna, a cura di Associazione Danza Mania –> presso il Teatro Francesco Stabile, ore 20:30

il 17 giugno | Mi Illumino di Musica: concerto sensoriale della Concert Band “Città di Potenza” diretta dal M° Paola Guarino, a cura di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS Sezione Territoriale di Potenza –> presso il Teatro Francesco Stabile, ore 20:30

dal 18 giugno al 22 giugno | Summer School: i bambini alla scoperta del patrimonio archeologico regionale, a cura di Associazione di promozione sociale Archeoworking (è obbligatoria la prenotazione: 348.5236669, 347.9814032) –> presso il Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu”, dalle 9:30 alle ore 12:30

dal 18 giugno al 19 giugno | Down Tour: un viaggio per “mostrarsi”, momenti di animazione, giochi, canti e balli, caccia al tesoro nel quartiere sui temi della disabilità, con particolare attenzione alla sindrome di down, a cura di Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Potenza –> presso la Piazza Don Bosco

dal 18 giugno al 19 giugno | Concerto di Fine Anno Accademico, XIXa edizione, con gli allievi dell’Accademia Musicale Lucana, a cura di Associazione Accademia Musicale Lucana –> presso il Teatro Francesco Stabile

il 19 giugno | “La Magia” i Concerti del Conservatorio C.G. Da Venosa – “Magica è la Bacchetta”

Orchestra di Fiati e Coro del Conservatorio M° Rocco Eletto direttore, a cura di Conservatorio di

Musica Carlo Gesualdo da Venosa –> presso la Piazza Matteotti, ore 20:30

il 19 giugno | Down Tour: un viaggio per “mostrarsi”, info-point, finalizzato ad una migliore conoscenza delle caratteristiche della sindrome di down e delle loro potenzialità. Dibattito e confronto a più voci sulle problematicità e sulle best practice relative all’inclusione sociale delle persone con disabilità nei vari ambiti sociali. Proiezione del filmato “Diritto ai Diritti”, Regia di Christian Angeli, a cura di Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Potenza –> presso Piazza Mario Pagano

dal 20 giugno al 26 giugno | L’AlBero dei griotS: Progetto Europeo finanziato dalla Commissione Europea, a cura di Associazione Culturale Teatrale HDUEteatrO –> presso il Palazzo Loffredo – Sala del Campanile, dalle ore 9:15 alle ore 19:00

il 20 giugno | Down Tour: un viaggio per “mostrarsi”, info-point, finalizzato ad una migliore conoscenza delle caratteristiche della sindrome di down e delle loro potenzialità. Dibattito e confronto a più voci sulle problematicità e sulle best practice relative all’inclusione sociale delle persone con disabilità nei vari ambiti sociali. Proiezione del filmato “Diritto ai Diritti”, regia di Christian Angeli, a cura di Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Potenza –> presso il Teatro Francesco Stabile

il 21 giugno | Folklore e Inclusione – IIIa edizione, a cura di AIAS e Centro Diurno in collaborazione con i Gruppi di Ballo Li Muscatasce, gruppo pizzica aranea, Scuola di danza Loncar, gruppo musicale I Prisma, Dj Denny, Associazione Word Net –> presso il Largo Pignatari, ore 19:00

il 21 giugno | Down Tour: un viaggio per “mostrarsi”, animazione in piazza, indirizzata ai più giovani, con momenti di scambio e di confronto e la realizzazione di un gioco interattivo sulla disabilità, a cura di Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Potenza –> presso Piazza Mario Pagano

il 23 giugno | The Circus Show: in scena gli allievi del corso di teatro 6-10 anni, a cura di Associazione Culturale L’Albero –> presso il Teatro Francesco Stabile, ore 20:30

il 24 giugno | Lady Oscar: in scena gli allievi del corso di teatro 11-15 anni, a cura di Associazione Culturale L’Albero –> presso il Teatro Francesco Stabile, ore 20:30

dal 25 giugno al 29 giugno | Summer School: i bambini alla scoperta del patrimonio archeologico regionale, a cura di Associazione di promozione sociale Archeoworking (è obbligatoria la prenotazione: 348.5236669, 347.9814032) –> presso il Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu”, dalle ore 9:30 alle ore 12:30

il 25 giugno | Spettacolo musicale con esibizione singola o in gruppo degli allievi dei corsi, a cura di Associazione Culturale BOOM –> presso il Teatro Francesco Stabile, 20:00

il 26 giugno | La Potenza della Musica: una serata all’insegna del talento Made in Potenza con una vetrina con marchio “LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO”, a cura di Edisud La Gazzetta del Mezzogiorno –> presso il Teatro Francesco Stabile, ore 20:30

il 28 giugno | La Traviata – Opera Lirica: a cura del Conservatorio C. G. Da Venosa e Comune di Potenzauna –> piazza M. Pagano, ore 21:30

il 29 giugno | Laboratorio di Character Design associato al testo Gatti di Slovitze, a cura di Editrice Universo Sud –> presso la Redhouse Lab – Via Torraca 24, ore 16:00

dal 29 giugno al 4 luglio | Finali di Scena 2019: chiusura delle attività laboratoriali, a cura di Associazione Culturale Abito in Scena –> presso il Teatro Francesco Stabile – Ridotto

dal 1° luglio al 7 luglio | Paternoster: basket ball camp, in collaborazione con BGT Sport Company, a cura di Coach Antonio Paternoster –> presso la palestra Vito Lepore

il 5 luglio | Pagliacci di R. Leoncavallo: Orchestra, solisti e coro Filarmonica Federiciana, direttore Pasquale Menchise, regia Renato Bruson, a cura di Basilicata Circuito Musicale e Comune di Potenza – Assessorato Istruzione Cultura e Turismo –> presso la Piazza Mario Pagano, ore 21:00

il 6 luglio |Isola degli Incontri: talk, workshop e performance, a cura di Gommalacca Teatro –> presso la Piazza Mario Pagano, ore 20:00

il 7 luglio |La Nave degli Incanti: parata-spettacolo a cura di Gommalacca Teatro Rione Cocuzzo ––> presso il Viale dell’Unicef, ore 20:00

il 10 luglio | Immagini dell’Amore attraverso la Divina Commedia: un omaggio al grande dantista Rocco Montano a vent’anni dalla morte con l’intervento di due musicisti Grazia Doronzio e il pianista Maurizio Paciariello e di un noto dantista dell’Università di Torino Donato Pirovano, a cura del Comitato di Potenza Società Dante Alighieri e Centro Studi Rocco Montano di Stigliano –> presso il Teatro Francesco Stabile, ore 19:00

l’11 luglio | Waikiki Live Summer: kermesse musicale, a cura di Associazione Il Centro della Potenza –> presso la Piazza Emanuele Gianturco, ore 20:00

il 13 luglio | Pane, Amore e Arberìa. Riti e cibi degli Arbereshe in Basilicata : proiezione del documentario video, a cura di Bellettieri Carmensita –> presso il Teatro Francesco Stabile – Ridotto, ore 21:00

il 13 luglio | Tango d’Amore e di Coltelli: Alessandro Haber e il Barrio, a cura di Basilicata Circuito Musicale e Comune di Potenza – Assessorato Istruzione Cultura e Turismo –> presso la Piazza Matteotti, ore 21:00

il 28 luglio | Waikiki Live Summer: kermesse musicale, a cura di Associazione Il Centro della Potenza –> presso la Piazza Emanuele Gianturco, ore 20:00

dal 28 luglio al 1 agosto | Notte Bianca del Libro Festival 2019 – grande libreria itinerante da vivere sotto le stelle con la partecipazione di nomi noti del panorama letterario lucano, italiano e internazionale, a cura di Associazione Letti di Sera –> presso il Centro Storico

dal 3 agosto al 14 agosto | “CINEMA DAMARE” XVIIa edizione: raduno internazionale di giovani filmmaker a cura di CINEMA DAMARE –> presso il Teatro Francesco Stabile – Ridotto – Sala degli Specchi, ore 11:00

il 15 agosto | Sanremo…La storia della Canzone Italiana: Orchestra Suoni del Sud Lucia Diaferio e Lorenzo Zecchino, cantanti Cristian Levantaci, presentatore Vincenzo Celozzi direttore, a cura di Basilicata Circuito Musicale e Comune di Potenza – Assessorato Istruzione Cultura e Turismo–> presso la Piazza Matteotti, ore 21:00

il 22 agosto | Waikiki Live Summer: kermesse musicale, a cura di Associazione Il Centro della Potenza –> presso la Piazza Emanuele Gianturco, ore 20:00

il 23 agosto | Il Bel Canto italiano da Napoli a Milano: Tiziana Lobosco, soprano, Ivan Lualdi, tenore, Marco Ciampi, pianoforte, a cura di Basilicata Circuito Musicale e Comune di Potenza – Assessorato Istruzione Cultura e Turismo –> presso la Piazza Matteotti, ore 21:00

dal 27 agosto al 31 agosto | Pozen Rock Festival ‘19: tornei amatoriali volley, beach volley, calcio 3vs3, basket, a cura di Associazione The Million –> presso la Piazza Mario Pagano

il 30 agosto | di Amore e Psiche: rappresentazione del melologo della Favola di Apuleio, resa con nuova rielaborazione drammaturgica e musicale. Musiche del compositore lucano Giuseppe Lioy in un organico di settimino, voce recitante Antonio Maria Porretti, a cura di Antonio Maria Porretti e Flavia Sabia –> presso il Teatro Francesco Stabile, ore 20:30

il 31 agosto | Pozen Rock Festival ’19: concerto, a cura di Associazione The Million–> presso la Piazza Matteotti. ore 20:30

il 31 agosto | La Danza Orientale dalla storia antica alla modernità, a cura di ASD Dancing Emotion di Oppido Lucano diretta da Rossana Avigliano in collaborazione con il Circolo Silvio Spaventa Filippi e l’Associazione il Centro della Potenza –> presso il Teatro Francesco Stabile

il 4 settembre | Basilicata Futuro Europeo: tradizioni, usanze e costumi della memoria storica, a cura di Associazione Turismo Basilicata –> presso Piazza Matteotti – Largo Pignatari e Piazza XI Settembre

il 4 settembre | Basilicata Futuro Europeo: convegno per promuovere il territorio con l’individuazione di percorsi naturalistici, a cura di Associazione Turismo Basilicata in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri –> presso il Teatro Francesco Stabile

il 7 settembre | Les Liaisons Amoreuses: rappresentazione poetico-musicale con voce recitante Antonio Maria Porretti e Flavia Sabia ensemble, a cura di Antonio Maria Porretti e Flavia Sabia –> presso il Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu”, ore 20:30

il 7 settembre | Suoni di Pietra: il racconto contemporaneo della Musica della Tradizione – Progetto MATERA 2019. Orchestra AMB di strumenti classici e popolari, Caterina Pontrandolfo, canto, Carlo Goldstein, direttore, a cura di Basilicata Circuito Musicale e Comune di Potenza -Assessorato Istruzione Cultura e Turismo –> presso la Piazza Matteotti, ore 21:00

il 13 settembre | Libera-Mente: show cooking, a cura di Universo Salute Opera Don Uva –> presso

l’Universo Salute Opera Don Uva – Via Ciccotti 44, ore 18:00

il 14 settembre | Preventour: la prevenzione sanitaria nelle piazze, a cura di Onlus Europa Solidale –> presso Piazza Mario Pagano

il 14 settembre | Romantico: Zorzetto in “romantico”, concerto presentazioni di canzoni, a cura di Giorgio Lorusso, in arte Zorzetto –> presso Piazza Duca della Verdura, ore 20:30

il 21 settembre | Concerto con Arie d’Opera e Sonate Romantiche, a cura di Accademia Ducale Centro Studi Musicali –> presso l’Auditorium del Seminario Maggiore – Viale Marconi, ore 20:00