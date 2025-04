Randagismo ad Avigliano, arrivano i primi accalappiamenti grazie alla Polizia Locale. La situazione

“Negli ultimi giorni sono stati operati numerosi accalappiamenti grazie all’intervento della Polizia Locale di Avigliano, in riposta ad alcune segnalazioni pervenute ed immediatamente attenzionate.

L’Amministrazione Comunale, come previsto dal programma di mandato, continua ad investire importanti risorse finanziarie nella cura e nella gestione del canile comunale e anche nelle attività esterne in favore dei nostri amici a quattro zampe, come la progettazione e la candidatura a finanziamento di un’area di sgambamento.

Colgo l’occasione per ringraziare il Comando della Polizia Locale, i volontari e tutte le persone che operano quotidianamente per le cura degli animali, per le attività di controllo sul territorio e per la tutela della salute dei cittadini”.

È quanto fa sapere il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca.