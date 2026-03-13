Rc auto, governo studia norma antievasione entro l’estate: ecco cosa cambierà

L’esecutivo prepara un intervento normativo per intensificare la lotta contro chi circola senza assicurazione.

L’obiettivo, come si apprende tg24.sky, è ridurre in modo significativo i circa tre milioni di veicoli che oggi viaggiano privi di copertura Rc auto.

La misura dovrebbe vedere la luce entro l’estate, come ha comunicato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il recente question time alla Camera.

Secondo quanto spiegato dal ministro, l’intervento sarà inserito in una disposizione collegata al Codice della strada italiano.

Il testo verrà predisposto insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dopo il confronto con l’IVASS e con il Garante per la protezione dei dati personali.

I numeri, ha ricordato Salvini, mostrano la portata del problema: nel corso dell’ultimo anno la Polizia stradale ha verificato circa un milione e mezzo di veicoli, individuando circa 30 mila violazioni dell’obbligo assicurativo.

Una situazione che, secondo il ministro, pesa su chi è in regola perché contribuisce all’aumento dei premi delle polizze Rc auto.

Uno degli strumenti centrali del nuovo sistema sarà il ricorso a tecnologie di rilevazione automatica.

In pratica, dispositivi simili a quelli utilizzati per accertare altre infrazioni stradali potranno verificare se un’auto è assicurata.

Tra questi rientrano anche le telecamere che controllano l’accesso alle Ztl: grazie alla lettura delle targhe, i sistemi possono effettuare controlli senza la presenza diretta degli agenti. Tuttavia, l’uso di queste tecnologie pone alcune questioni legate alla tutela della privacy che devono ancora essere risolte.

Al momento, ha ricordato il ministro, i dati delle targhe possono essere conservati soltanto quando viene rilevata un’infrazione. Per affrontare questo limite normativo è stato avviato un tavolo tecnico che coinvolge la Polizia stradale, il Ministero dell’Interno e altre amministrazioni competenti. Il gruppo di lavoro dovrà definire le caratteristiche tecniche dei sistemi di controllo a distanza e stabilire come utilizzare le informazioni raccolte. L’obiettivo indicato dal governo è arrivare a una soluzione normativa completa entro la prossima estate.