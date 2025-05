Ruoti aspetta il Giro d’Italia! Ecco l’appuntamento

In occasione del passaggio del Giro d’Italia il 15 maggio, l’Amministrazione Comunale di Ruoti, insieme alle associazioni locali, organizza una serata speciale “aspettando il Giro”, una grande festa in strada per vivere insieme l’attesa della corsa rosa.

Appuntamento a mercoledì 14 maggio, ore 19:30.

Fa sapere una nota:

“La strada sarà chiusa al traffico la sera: dall’Ufficio Postale fino alla Caffetteria Ruotese.

Vi aspettiamo tutti in bici!

La serata sarà allietata da DJ Denny in Piazza San Vito

Inoltre tante attività su due ruote:

• Corso base “Prime pedalate” per i più piccoli

• Gare amatoriali in bicicletta per tutte le età – Iscrizioni direttamente in serata!

• E tante altre sorprese a tema ciclismo

Proiezioni storiche dei passaggi del Giro a Ruoti negli anni 1965 e 1998

Cibo, musica e intrattenimento per tutta la serata!

Decora il tuo balcone con qualcosa di rosa!

Vieni in bici e partecipa allo spirito del Giro!

Un’esperienza magica con il centro del paese colorato di rosa!!”.