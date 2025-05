Potenza, Intelligenza artificiale e innovazione: “Le istituzioni locali non possono permettersi di restare indietro”. L’appuntamento

L’evento promosso da ANCI Basilicata e Innovasi, in programma l’8 Maggio a Potenza, segna un punto di svolta per la Pubblica Amministrazione.

ANCI spiega:

“L’intelligenza artificiale non è più una prospettiva futura, ma una realtà che impone scelte immediate.

Non si tratta soltanto di uno strumento per ottimizzare i tempi e automatizzare processi: oggi l’AI rappresenta una leva strategica per:

colmare il divario digitale,

aumentare l’efficienza,

garantire una gestione più trasparente, reattiva e vicina ai cittadini.

Nel corso dell’incontro si alterneranno momenti formativi e dimostrativi, con l’obiettivo di far comprendere che l’esigenza di innovare non è più rinviabile.

Le istituzioni locali non possono permettersi di restare indietro di fronte a un cambiamento che sta ridefinendo il concetto stesso di servizio pubblico.

L’applicazione intelligente dell’AI, illustrata anche attraverso la nuova piattaforma Flumen AI, progettata e sviluppata in Basilicata, offre un’opportunità concreta per costruire un’amministrazione capace di affrontare le sfide del presente e del futuro.

Non si tratta solo di restare al passo: è il momento di agire, di formare competenze e di dotarsi di strumenti all’altezza di una nuova era amministrativa.

La Pubblica Amministrazione ha il dovere di non farsi trovare impreparata“.