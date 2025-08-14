Ruoti: “I disagi legati alla fornitura idrica che hanno interessato il territorio negli ultimi 20 giorni sono quasi totalmente e finalmente risolti”. Le ultime notizie

In vista di questo Ferragosto, dall’Amministrazione di Ruoti una buona notizia:

“i disagi legati alla fornitura idrica che hanno interessato il nostro territorio negli ultimi 20 giorni sono quasi totalmente e finalmente risolti.

Grazie a una serie di interventi mirati su tutto il territorio comunale — che hanno incluso anche la chiusura di alcuni attacchi abusivi — siamo riusciti a ripristinare una situazione di normalità.

Questo risultato è frutto della massima attenzione prestata dall’intera Amministrazione comunale, con un ringraziamento particolare all’Assessore Sabia e ai tecnici dell’Acquedotto, che hanno lavorato senza sosta per garantire un servizio fondamentale per tutti.

Ora possiamo guardare con più serenità a questo Ferragosto: godiamoci il meritato riposo, il divertimento e la compagnia, con lo spirito di comunità che contraddistingue il nostro paese.

Invitiamo tutti a vivere al meglio anche le bellezze del nostro territorio, come il Bosco di Ruoti e la suggestiva località di Lago Scuro, luoghi ideali per trascorrere momenti di relax immersi nella natura”.