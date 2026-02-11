Sicurezza in rete: a Potenza la Polizia Postale incontra gli studenti

Martedì 10 febbraio 2026 si è celebrato, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Obiettivo dalla giornata è far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro.

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento di riferimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni e le organizzazioni della società civile, “Together for a better internet” è il titolo scelto dalla Commissione Europea per la promozione della giornata. Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare gli utenti di internet ad un uso consapevole della rete avendo cura di fronteggiare i pericoli e le criticità di questo ambiente tecnologico.

In occasione del Safer internet day, sono stati celebrati oggi, a Roma, i 10 anni del progetto #cuoriconnessi realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con Unieuro.

Quest’anno, per la prima volta, l’evento si è sviluppato in due momenti distinti: quello del mattino dedicato agli studenti, e quello del pomeriggio, alla presenza del capo della Polizia Vittorio Pisani, con il coinvolgimento dei genitori.

All’auditorium “Parco della musica” erano presenti oltre 1.200 studenti delle scuole italiane mentre altri 250mila circa erano connessi tramite la diretta streaming sul sito di #cuoriconnessi.

Il progetto ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani e gli adulti sul tema del cyberbullismo e promuovere un uso consapevole della Rete e della tecnologia.

In particolare, quest’anno, l’iniziativa è stata pensata per fornire agli adulti strumenti e consigli pratici su come accompagnare i giovani nel mondo digitale, prevenendo rischi e favorendo un uso consapevole delle tecnologie. Un’occasione per sensibilizzare soprattutto i genitori e alimentare un confronto intergenerazionale più efficace.

I ragazzi, inoltre, hanno potuto ascoltare le storie direttamente da alcune vittime di bullismo e dai loro genitori. Storie che sono contenute nel settimo libro della collana #cuoriconnessi, curato da Luca Pagliari, scaricabile gratuitamente sul sito www.cuoriconnessi.it e disponibile negli store Unieuro.

Tra le più toccanti, quella di Katia e Nello Cascone, genitori di Alessandro vittima di cyberbullismo, che hanno raccontato la loro esperienza e di come, attraverso il dolore, abbiano trovato la forza di impegnarsi per evitare la stessa sofferenza ad altri.

Agli incontri sono intervenuti Ivano Gabrielli, direttore del Servizio polizia postale e sicurezza cibernetica, Bruna Olivieri, country manager di Unieuro, Gianluca Dradi, dirigente scolastico del liceo artistico e musicale “Nervis Severini” di Ravenna, noto per il suo approccio inclusivo e per la promozione di una scuola aperta e attenta ai diritti, Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico e fondatore del canale YouTube “la fisica che ci piace”, oggi anche autore e volto televisivo, ed Enrico Teta, psichiatra specializzato nelle dipendenze e direttore sanitario della casa di cura neuropsichiatrica Villa Cristina.

Nell’occasione la Polizia Postale di Potenza ha incontrato in tre diversi Istituti del Capoluogo e della Provincia, gli studenti con il fine di illustrare i vari pericoli della rete e le strategie di prevenzione di essi.

Gli Istituti interessati sono stati il “L. Da Vinci – Nitti”, “IC Torraca La Vista” , “IC Spaventa Filippi” ove, alla presenza dei rispettivi Dirigenti scolastici e del Dirigente della Polizia Postale di Potenza Vice Questore Aggiunto Marcello Rizzuti, si è discusso delle tematiche della sicurezza in rete e della prevenzioni delle problematiche legate all’uso della rete internet.

Tutti gli istituti scolastici della Provincia di Potenza hanno inoltre avuto la possibilità di seguire in diretta streaming l’evento “CuoriConnessi” organizzzato dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica di Roma.