Casa Circondariale Potenza: Croce Rossa insegna rianimazione e emergenze. Il progetto

Croce Rossa Italiana – Comitato di Potenza e Casa Circondariale di Potenza “A. Santoro” insieme per un percorso di inclusione e formazione Potenza, 11 Febbraio 2026 – La Croce Rossa Italiana – Comitato di Potenza, in collaborazione con la Casa Circondariale di Potenza “A. Santoro”, avvia il progetto “RiCRIamo: Reinventarsi per Rinascere”, un’iniziativa di alto valore sociale rivolta alle persone private della libertà personale, con l’obiettivo di promuovere formazione, responsabilizzazione e inclusione.

Il progetto nasce da un protocollo d’intesa tra le due istituzioni e si inserisce nel più ampio impegno della Croce Rossa Italiana nella promozione della salute, della cultura della prevenzione e della tutela della dignità umana, anche nei contesti di maggiore vulnerabilità.

“RiCRIamo” propone un percorso strutturato di educazione sanitaria e Primo Soccorso, che comprende moduli dedicati alle manovre di assistenza di base, alla gestione delle emergenze sanitarie e, in prospettiva, alla formazione BLSD, nel rispetto delle normative vigenti e del contesto penitenziario.

Attraverso lezioni teoriche, attività pratiche e momenti di confronto, i partecipanti acquisiscono competenze utili e immediatamente spendibili, rafforzando al contempo il senso di responsabilità civica e la consapevolezza del proprio ruolo all’interno della comunità.

Il valore del progetto va oltre l’acquisizione di competenze tecniche. Imparare a riconoscere un’emergenza e ad attivare correttamente i soccorsi consente ai partecipanti di riscoprire il proprio valore sociale, favorendo un cambiamento di prospettiva che trasforma i detenuti da soggetti “assistiti” a potenziali soccorritori capaci di tutelare la vita altrui.

Il nome stesso del progetto racchiude questa visione: RiCRIamo unisce l’acronimo CRI al concetto di “ricreare”, inteso come possibilità di dare nuova forma alla propria esistenza attraverso azioni positive, concrete e orientate al bene comune.

Il percorso formativo è concepito come un progetto evolutivo, con l’obiettivo di coinvolgere progressivamente anche il personale della Casa Circondariale, promuovendo un linguaggio condiviso in materia di prevenzione, sicurezza e assistenza all’interno dell’Istituto.

In questo modo, la formazione diventa uno strumento di coesione e crescita per l’intera comunità penitenziaria, contribuendo a rafforzare la sicurezza interna e il dialogo con il territorio.

Con “RiCRIamo: Reinventarsi per Rinascere”, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Potenza conferma il proprio impegno quotidiano a favore delle vulnerabilità, operando nel rispetto dei Sette Principi Fondamentali e promuovendo la cultura del primo soccorso e della prevenzione.

La formazione sanitaria è considerata un diritto universale e uno strumento fondamentale di inclusione sociale, capace di generare consapevolezza, responsabilità e nuove opportunità.